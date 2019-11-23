2019-11-23T20:04:10+03:00
Общество

Кадыров обсудил с Дмитрием Медведевым проблемы блокпостов в Чечне

По словам чеченского политика, блокпосты на автомагистралях давно уже изжили себя
Ася АСРЯН
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Кадыров поделился с подписчиками совместным селфи с МедведевымКадыров поделился с подписчиками совместным селфи с МедведевымФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Глава Чечни Рамзан Кадыров в субботу, 23 ноября встретился В Москве с премьером-министром России Дмитрием Медведев. Сначала чеченский политик опубликовал на своей странице в соцсети совместное селфи.

— У нас сложилась традиция делать селфи. Были верны мы ей и сегодня на съезде «Единой России», — написал он под снимком.

Далее Кадыров поделился тезисами с заседания Высшего и Генерального совета «Единой России».

— Пустословы и конъюнктурщики, называющие себя членами «Единой России», могут легко предать. У истинных партийцев и сторонников «ЕР» нет никакого морального права маскировать свою несостоятельность популизмом, — считает глава Чечни.

Что касается его сегодняшней встречи с Дмитрием Медведевым, то одной из главных причин послужило обсуждение вопроса избыточных блокпостов на Северном Кавказе. Об этом политики говорили на совещании по вопросам социально-экономического развития СКФО.

На своей странице в соцсети Кадыров отметил, что Дмитрий Медведев всегда внимательно относится к вопросам, с которыми чеченский лидер приходит к нему на приём.

— Он вникает в проблемы, даёт конкретные поручения и добивается их выполнения. И на этот раз он полностью поддержал поднятые предложения и проблемы. Хочу отметить, что мы никогда не пытаемся переложить на плечи федерального центра те задачи, которые могут быть реализованы самостоятельно, — добавил политик.

По словам чеченского политика, блокпосты на автомагистралях давно уже изжили себя Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

По словам чеченского политика, блокпосты на автомагистралях давно уже изжили себяФото: Личная страница героя публикации в соцсети

— Дмитрий Анатольевич обещал провести совещание по вопросам социально-экономического развития СКФО, на котором будет обсуждена и проблема блокпостов, — написал Кадыров в своём канале в Telegram.

По словам чеченского политика, блокпосты на автомагистралях давно уже изжили себя. Они создают неоправданные препятствия свободному передвижению законопослушных граждан, мешают перевозке грузов, оказывают отрицательное влияние на имидж всего Северного Кавказа.

Напомним, ранее вопрос о блокпостах поднял представитель единороссов из Чеченской Республики на встрече председателя партии с активом местных и первичных отделений.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев тогда отметил, что блок-посты действительно являются проблемой для Северного Кавказа, которая требует обсуждения и решения.

— Мы стараемся двигаться в этом направлении. Может быть, не так быстро, как хотелось бы жителям региона в целом и Чечни, и Дагестана, и некоторых других республик. Но мы двигаемся. Мы с Рамзаном Ахматовичем поговорим об этом, — подытожил накануне российский политик.

ИСТОЧНИК KP.RU

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