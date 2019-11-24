Показательные выступления на Гран-при Японии 2019 по фигурному катанию: где смотреть

24 ноября в 6:00 начнутся показательные выступления на Гран-при Японии 2019 по фигурному катанию. Свои номера представят пять российских участников.

Спортивная пара Анастасия Мишина - Александр Галлямов выйдут на лед третьими в первой части. На этапе в Саппоро они взяли «бронзу» и получили путевку в финал, который пройдет с 5 по 8 декабря в итальянском Турине.

Во второй части откатаются еще двое финалистов от нашей страны - танцевальный дуэт Александра Степанова - Иван Букин («серебро» этапа) и ставшая в Японии третьей Алина Загитова. Их номера в показательных выступлениях - 16 и 18 соответственно.

Сергей Воронов, ставший в Саппоро четвертым и упустивший свой шанс поехать в Турин, выступит 20-м в третьей части. Алена Косторная, установившая уникальный рекорд, будет кататься 23-й. В Италии мы ее также увидим.

Смотреть прямую трансляцию показательных выступлений на Гран-при Японии 2019 по фигурному катанию можно на сайте Первого канала.

КСТАТИ

Помимо перечисленных фигуристов, участниками финала Гран-при 2019 от России стали: Александра Трусова, Анна Щербакова, Алина Загитова, Александр Самарин, Дмитрий Алиев, пары Александра Бойкова - Дмитрий Козловский и Дарья Павлюченко - Денис Ходыкин, а также танцевальный дуэт Виктория Синицина - Никита Косолапов.

Запасными стали Елизавета Туктамышева и спортивная пара Евгения Тарасова - Владимир Морозов.