2019-11-24T02:22:47+03:00
Спорт

Показательные выступления на Гран-при Японии 2019 по фигурному катанию: где смотреть

В показательных выступлениях на Гран-при Японии 2019 свои номера покажут пять российских участников. Рассказываем, кто из них получил последние путевки в финал серии
Анна ЕГОРОВА
Поделиться:
Алена Косторная стала лучшей среди женщин на этапе Гран-при в Японии 2019Алена Косторная стала лучшей среди женщин на этапе Гран-при в Японии 2019Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

24 ноября в 6:00 начнутся показательные выступления на Гран-при Японии 2019 по фигурному катанию. Свои номера представят пять российских участников.

Спортивная пара Анастасия Мишина - Александр Галлямов выйдут на лед третьими в первой части. На этапе в Саппоро они взяли «бронзу» и получили путевку в финал, который пройдет с 5 по 8 декабря в итальянском Турине.

Во второй части откатаются еще двое финалистов от нашей страны - танцевальный дуэт Александра Степанова - Иван Букин («серебро» этапа) и ставшая в Японии третьей Алина Загитова. Их номера в показательных выступлениях - 16 и 18 соответственно.

Сергей Воронов, ставший в Саппоро четвертым и упустивший свой шанс поехать в Турин, выступит 20-м в третьей части. Алена Косторная, установившая уникальный рекорд, будет кататься 23-й. В Италии мы ее также увидим.

Смотреть прямую трансляцию показательных выступлений на Гран-при Японии 2019 по фигурному катанию можно на сайте Первого канала.

КСТАТИ

Помимо перечисленных фигуристов, участниками финала Гран-при 2019 от России стали: Александра Трусова, Анна Щербакова, Алина Загитова, Александр Самарин, Дмитрий Алиев, пары Александра Бойкова - Дмитрий Козловский и Дарья Павлюченко - Денис Ходыкин, а также танцевальный дуэт Виктория Синицина - Никита Косолапов.

Запасными стали Елизавета Туктамышева и спортивная пара Евгения Тарасова - Владимир Морозов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Урал - Спартак 24 ноября 2019: прямая онлайн-трансляция матча 17 тура чемпионата России по футболу РПЛ
Футбол, матч Урал - Спартак 24 ноября 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 24 ноября 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 17 тура чемпионата России по футболу РПЛ
Манчестер Сити - Челси 23 ноября 2019: прямая онлайн-трансляция матча 13 тура чемпионата Англии по футболу АПЛ
Футбол, матч Манчестер Сити - Челси 23 ноября 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 23 ноября 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 13 тура чемпионата Англии по футболу АПЛ [видео]
Четверные Кихиры и рекорды Косторной: Гран-при Японии по фигурному катанию 2019. Женщины. Произвольная программа. Онлайн-трансляция
Поможет ли Косторной ее рекорд, сделает ли Кихира четверной и что покажет Загитова? Смотрим произвольную программу у женщин на Гран-при по фигурному катанию в Японии - 2019
Тамбов - Локомотив 22 ноября 2019: прямая онлайн-трансляция матча
Футбол. Представляем прямую онлайн-трансляцию матча Тамбов - Локомотив 22 ноября 2019 года в 17 туре РПЛ. Игра в Чемпионате России пройдет на стадионе в Саранске. Составы команд, статистика игроков, результат
Новости 24
Кадыров обсудил с Медведевым вопрос об избыточных блокпостах в Чечне
«У нас сложилась традиция делать селфи»: Кадыров встретился с Дмитрием Медведевым
«Отрезал хвост, уши и выбил глаз»: В Северной Осетии нашли живодёра, искалечившего собаку
Ставропольчанка стала лауреатом конкурса «Воспитатель года России»
Сильный ветер сорвал крышу остановки и повалил дорожный знак в Ставрополе
Список погибших в ДТП в Северной Осетии: Авария унесла жизни пяти молодых парней
Кирилл Терешин рассказал, когда ему полностью удалят "руки-базуки"
Женсовет Минвод устроил большой праздник для семейных пар
Реализация нацпроектов в Северной Осетии идет по плану
Судебные приставы арестовали ищущество футбольного клуба "Анжи"
Экс-министра строительства Ставрополья оставили под стражей
Ставропольчанка, выигравшая миллион в лотерею, охотится за миллиардом
В Северной Осетии бюджетники стали лучше платить за газ
248 лифтов заменят на Ставрополье до конца 2019 года
Непогода в Ингушетии оставила без света жителей Сунженского района
37 млн рублей за неделю отдали ставропольцы телефонным аферистам
Двое мужчин без вести пропали в Кисловодске
На 15 миллионов рублей обманул заказчика гендиректор ингушской стройфирмы
О женщинах в космосе и оливье на Новый год рассказал ставропольский астронавт
В Ставрополе пошли под суд подельники бывшего министра-миллионера
В Дагестане сотрудники ФСБ задержали "золотых" и "серебряных" аферистов
В Пятигорске суд закрыл часть Верхнего рынка
Министр природы Ставрополья обсудил с жителями Лермонтова создание химзавода
Начальника СИЗО-1 в Дагестане арестовали
В выходные на Ставрополье ожидается плюсовая температура
В Минводах чествовали многодетных мам
Иномарку выбросило в кювет в Александровском районе