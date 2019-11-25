2019-11-25T12:40:47+03:00
Общество

Полку финансовых волонтеров на Ставрополье прибыло

В столице края готовится к выпуску новый отряд добровольцев в рамках программы по финграму
Анна БОРИСОВА
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Волонтеры помогают школьникам повысить финансовую грамотность.Волонтеры помогают школьникам повысить финансовую грамотность.
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Научись сам - передай другому

В ставропольском филиале Российского технологического университета МИРЭА прошли подготовку два десятка студентов, изъявивших желание работать в качестве финансовых волонтеров.

- Молодым людям в силу возраста легко будет найти общий язык со школьниками, проводить с ними квесты, викторины, различные интерактивные мероприятия, во время которых будут раскрываться основные положения финансовой грамотности, - говорит Надежда Герасименко, региональный координатор программы «Повышение уровня финансовой грамотности населения и развитие финансового образования в Ставропольском крае». - Но они готовы, если будет нужно, работать и со взрослой аудиторией.

За подготовку новых добровольцев традиционно отвечают эксперты ставропольской программы по финграму. Как вести учет личных финансов самому? А как научить этому других? Можно ли взять в долг и не попасть в кредитное рабство? Как противостоять мошенникам и страховать риски? И, наконец, куда вкладывать финансы, чтобы они работали? Теперь, когда студенты знают ответы на эти вопросы, они действительно готовы к просветительской работе, уверены в министерстве финансов Ставропольского края, которое курирует процесс повышения финансовой грамотности в регионе.

Испытание практикой

- Сейчас обученные волонтеры вуза разрабатывают свои методики подачи знаний в интерактивном формате. Результат они продемонстрируют на завершающем мероприятии 27 ноября, когда пройдет защита проектов, - говорит Надежда Ивановна.

Волонтерство - живая работа. Поэтому выпуск - не официоз с торжественными речами, а открытые занятия перед реальной аудиторией. Практический опыт у ребят уже есть, они наработали его на площадке своего вуза. Во время Недели финансовой грамотности для детей и молодежи добровольцы помогали провести финансовый квест «Копейка рубль бережет». В нем участвовали команды из пяти школ края. А 31 октября организовали образовательный квиз для студентов, приуроченный к началу Недели сбережений.

В минфине Ставропольского края возлагают надежды на свежие силы: предполагается, что волонтерский отряд РТУ МИРЭА будет работать не только в Ставрополе и близлежащих селах, но и до дальних районов доберется.

Ставка на добровольцев

Без расширения волонтерских кругов никак не обойтись, уверены в минфине. Ведь задача повышения уровня финансовой грамотности населения тесно связана с привлечением к полезным знаниям как можно большего числа ставропольцев. Поэтому эксперты краевой программы по финграму активно работают с добровольцами на разных площадках.

Волонтерский отряд «Финансист» начал работать в Ставропольском аграрном университете в 2015 году. Студенты провели множество интерактивных занятий со школьниками в разных уголках края и не раз были награждены за работу. На базе юридического института СКФУ студенты-волонтеры подключились к работе по проекту «Финансовая грамотность СКФО» с 2014 года. Они ездят по школам Ставропольского края и республик Северного Кавказа со специально разработанными уроками и другими проектами, участвуют в работе сайта «Финграм СКФО».

В СКФУ также действует волонтерское движение на базе Института экономики и управления - в начале ноября, например, студенты помогали организовать финансовые квесты на площадках четырех школ Ставрополя.

Волонтеры филиала РАНХиГС в Пятигорске охватывают своей деятельностью всю Кавмингруппу, а недавно выезжали в Гофицкое. Их силами был проведен семейный финансовый фестиваль. В когорту неравнодушных, инициативных и финансово грамотных, готовых вести просветительскую работу, вливается вновь подготовленный волонтерский отряд РТУ МИРЭА.

О том, как волонтеры работают в России и на Ставрополье, а также обо всех новостях программы по финграму можно прочитать на сайте vashifinancy.ru и на региональном портале fingram26.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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