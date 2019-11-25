2019-11-25T12:38:34+03:00
Происшествия

«Кричали как дети»: на свалке нашли брошенный живодером пакет с 8 щенками

Трое погибли от переохлаждения, жизнь еще одного на волоске [видео]
Евгения СОКОРЕВА
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Фото от волонтеровФото от волонтеров
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В Северной Осетии волонтеры на деньги неравнодушных вместе с ветеринарами спасают кутят на первом месяце жизни. Три недели назад в холодную и дождливую ночь новорожденных нашла на помойке Владикавказа девушка. Говорит: «Кричали как дети»:

Бросили на мучительную смерть: щенят в пакете нашли во Владикавказе.

- Четверых я уже положила в багажник. Еще пятый вот, шестой... Из пакета выбрались, их в пакете выбросили. Дети держитесь, не бойтесь.

Это видео она отослала волонтерам. В слезах умоляла: «Помогите». Из 8 щенят ветеринары спасли пятерых. Для оторванных от матери малышей переохлаждение оказалось смертельным.

- Заболели энтеритом. Эта страшная болезнь унесла уже 3 маленькие жизни. Вот уже 4 дня мы изо всех сил пытаемся спасти 5 оставшихся щенков. Один из них очень тяжёлый, боимся не доживёт до утра, - отмечают волонтеры.

Щенки под капельницей.

Они уже обратились к пользователям Instagram с просьбой помочь оплатить лечение и транспортировку кутят в другой город.

- Надо исправлять чудовищные ошибки «двуногих особей», которые не дали подрасти деткам и выкинули их на верную мучительную смерть, - уверены общественники Владикавказа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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