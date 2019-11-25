«Старику здесь не место»: пожилую овчарку выбросили из дома на мороз, а она осталась у ворот охранять хозяев

Больше месяца назад возле богатого забора перед особняком в Нальчике поселился «старожил». Породистый старый кобель преданно караулил порог. Спал прям в сугробе. Соседи пса не гоняли. Верили: «Старичок на самовыгуле». Летели недели. Овчарка худела, с трудом волочила обмороженные лапы, но так же преданно сидела под окнами и в снег, и в дождь. Стало ясно — старика выкинули:

"Люди-чудовища": овчарку-старика выкинули на улицу, но он не верит и ждет хозяина.

Когда пса сняли на видео прохожие и выложили в интернет, о несчастном беспризорнике узнал весь город. «Как можно выгнать старичка на холод?!» - не могли понять люди, глядя на фото замерзающей собаки. - «Видимо, в хоромах старику не место».

В ужасе от человеческого бессердечия волонтеры бросили клич о поиске нового хозяина. Прохожие кормили беднягу, несли подстилки. Пользователи репостили его историю в надежде на отклик. Переживали за судьбу собаки тысячи людей, весь Нальчик. Старания, к счастью, не пропали даром. Сейчас кобелек живет в новой семье.

Старичок нашел новый дом.

- Овчарик не верит, что он в тепле, и не надо больше искать еду и уповать на хорошую погоду. Спит теперь на одеяле у хозяйской кровати! - радуются волонтеры.

У собаки теперь есть свое место и теплый ужинФото: СОЦСЕТИ

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