2019-11-25T16:06:11+03:00
Общество

«Кавказский супермен»: семилетний мальчишка отжался 11 111 раз

Суперсилач из Ингушетии установит мировой рекорд по отжиманиям
Ася АСРЯН
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Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта ИнгушетииФото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Ингушетии
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Маленький суперсилач из ингушского села Новый Редант Ибрагим Льянов собирается побить новый рекорд.

Напомним, этим летом шестилетний спортсмен официально перебил мировой рекорд по отжиманиям от пола в 4105 повторений, установленный ранее 5-летним «чеченским шварценеггером».

Ингушский борец подрос и теперь семилетний храбрец планируют вновь удивить мировую общественность своими способностями. Так, 23 ноября Ибрагим отжался от пола 11 111 раз. И, по словам руководителя республиканского спортивного клуба «Чингиз» Джабраила Барахоева, это не предел.

6-летний силач из Ингушетии установил 2 мировых рекорда по отжиманиям от пола.

— Вообще он делает 12500 отжиманий, 50 подходов по 250 раз. На этот раз это я его остановил на цифре 11 111. Ибрагим тренируется каждый день, а по субботам у него по традиции – контрольные отжимания, — делится Барахоев.

Кстати, маленький Ибрагим растёт в спортивной семье: его старший брат также занимается в клубе «Чингиз» вольной борьбой. В профессиональных начинаниях ингушских парней поддерживает отец. Он и привел сыновей в спорт.

Фото: СОЦСЕТИ

Фото: СОЦСЕТИ

— Ибрагим, несмотря на семилетний возраст, не любит игрушки и тем более всякие компьютерные игры, как его ровесники. Я его даже как-то повел поиграть в приставку PlayStation, понял, что ему неинтересно. Но, первоклассник любит кататься на гоночных машинках в парке, — рассказывает Джабраил.

Ибрагима Льнова ждут медицинские обследования: сдача анализов, нормативов. И где-то через месяц — два в республику пригласят представителей Книги рекордов Гиннеса, чтобы зафиксировать новый рекорд ингушского силача.

ИСТОЧНИК KP.RU

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