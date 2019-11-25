«Увезли против нашей воли»: Нижегородка просит Кадырова помочь вернуть сбежавшую с чеченцем дочь

На днях в Нижегородской области появилась информация о пропаже 20-летней жительницы Краснооктябрьского района. Так, 21 ноября Камиля Абдулкадирова ушла из дома в селе Большое Рыбушкино, и до сих пор не вышла на связь.

По словам родственников, когда девушка уходила из дома, на ней было тёмно-синее пальто с кожаными вставками на рукавах, длинное синее платье и бежевый платок на голове.

Однако пока родители и близкие Камилы тревожно искали ее по Нижегородской области, девушка объявилась сама. Правда, только в прямом эфире в Instagram.

Сбежавшая нижегородка сообщила, что вышла замуж и уехала вслед за суженым на его родину в Чечню.

При этом «заботливая дочь» пообщала, что вернётся. Однако этим видеообращением девушка ещё больше вызвала тревогу и переживание у близких. Мать пропавшей – Зульфия от безвыходности обратилась к главе Чечни Рамзану Кадырову за помощью. Женщина записала трогательное видео, где она рассказывает, что дочь увезли против воли и согласия родителей.

—Против нашей воли без согласия родителей нашу дочку Камилю Абдулкадирову увезли 20 ноября в 17:00 в вашу республику. Просим вас помочь вернуть нашу дочку, — просит мама исчезнувшей нижегородки, на ролике, опубликованном на портале «ProGorodNN».

Мама_Камили.

Однако, по данным собственного источника, девушка сейчас разгуливает по Грозному и знакомится с родственниками новоиспечённого супруга.