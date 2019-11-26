2019-11-26T15:36:32+03:00
Дом. Семья

«Лечите сами»: хозяин бросил собаку с опухолью размером как футбольный мяч

Волонтеры помогли бедняге, но пес преданно вернулся к своему владельцу [фото, видео]
Евгения СОКОРЕВА
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Год животное мучили болиГод животное мучили боли
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На улице Беслана прохожие нашли и сняли на камеру беспризорную на вид собаку с увесистым «мешком» на шее. Громила, было понятно, терпит ношу давно. Медленно, но уверенно пес бродил в частном секторе. Прохожих всегда встречал «улыбающейся мордой», виляя хвостом.

Люди нашли пса с огромной опухолью в Северной Осетии.

Когда запись попала к волонтерам, те выяснили: первое — у пса есть хозяин, второе — опухоль мешает жизни собаки больше года, третье — решать проблему никто не собирался. «Лечите сами» - сказал владелец.

- Его хозяева не знали или не хотели знать, что ему плохо, и его нужно лечить. Пес переживал боль каждый день, каждую минуту! - говорят общественники из соседнего города Владикавказ.

Год животное мучили боли

Год животное мучили боли

Бедняге повезло. Волонтер Мария отвезла четвероногого приятеля в клинику, где на собранные в соцсетях деньги удалили опухоль, провели реабилитацию и какое-то время пса держали как в приюте. Животному вернули активную жизнь без мучений, потратив всего 12 тысяч рублей. Была ли сумма совсем уж неподъемной для хозяина — история умалчивает. Самое главное: хвостик теперь здоров, и его глаза блестят от счастья.

Псу удалили опухоль размером с мяч.

Зализав волонтеров и ветеринаров в благодарность, собака бросилась в ноги хозяину. Летела как стрекоза. Такая «соскученная», точно сто лет не видела. Отнимать у черныша «любимого хозяина» волонтеры не стали, но попросили хорошо заботиться о спасенном малыше.

Собака все равно любит своего хозяина

Собака все равно любит своего хозяина

- Как много денег мы тратим на какие-то мелочи, которые не делают нашу жизнь лучше, а в этот момент может решается чья-то жизнь! Спасибо всем неравнодушным! Без вас мы бы не смогли делать эти победы каждый день! - благодарят общественники всех, кто внес свой вклад в лечение пса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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