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Новости 24
На Ставрополье водитель легковушки сбила трехлетнего мальчика
В Ставрополе из-за сообщений о минировании эвакуировали здание вуза
На Ставрополье в аэропорт Минеральных Вод незаконно провозили иностранцев
Группу дагестанцев поймали на финансировании терроризма
На Ставрополье участились случаи торговли новорожденными
ВТБ снижает ставки по кредитам наличными до 7,5%
На Ставрополе деловой парень «хайпанул», сидя в тазике
Роспотребнадзор рассказал, есть ли на Ставрополье случаи заражения коронавирусом
В Ставрополе с начала года снизились тарифы на воду
На Ставрополье пройдёт международный фестиваль уличного искусства
В Грозном «Ахмат» сыграет в матче с петербургским «Зенитом»
Полицейских из Карачаево-Черкесии осудили по делу о краже коров и избиении фермера
На Ставрополье рецидивисты украли 4 тонны металла с фирмы
На Ставрополье рецидивист угнал машину и попал на ней в ДТП
Единственный в мире танцующий симфонический оркестр выступит в Ессентуках
Экс-прокуроршу, заказавшую бывшего мужа сестры, оставили под стражей
В Ставрополе «Женщинам года» подарят новые автомобили
На Ставрополье голодные волки вышли к людям в город
На Ставрополье мать пыталась продать новорожденную дочь за 440 тысяч рублей