"Будешь драить туалеты в Дагестане": против Макгрегора возбудят уголовное дело по 282 статье
Генпрокуратура России отреагировала на обращение дагестанского лидера "Трезвой России" Султана Хамзаева, который просил проверить слова Конора Макгрегора на пресс-конференции. Ведомство поручило прокурору города Москвы "возбудить дело в отношении бойца UFC", пишет общественник.
Речь идет о пресс-конференции Макгрегора, которую он дал 24 октября в Москве. На ней спортсмен позволял себе провокационные высказывания в адрес дагестанцев: он назвал их трусами, бегущими от своего соперника. Через день боец подтвердил свои слова на новой встрече с публикой. На вопрос дагестанца о том, считает ли он его трусом, Макгрегор ответил утвердительно. По его мнению, в республике к нему относились не менее оскорбительно. Кроме этого, Макгрегор заявил, что не отправится в Дагестан, даже чтобы сходить по нужде.
Тогда Султан Хамзаев выступил с открытым видеообращением, где заявил, что отправил обращение в Генеральную прокуратуру, чтобы слова ирландца проверили.
Дагестанский чиновник жалуется на Конора Макгрегора.
- Убеждён, что за такие высказывания самое лучшее наказание: отправить драить общественные туалеты в Республику Дагестан! - заявил общественник.
Во вторник пришел ответ ведомства. Генпрокуратура рассмотрела обращение и отправила его на повторную проверку в Прокуратуру Москвы.
- С целью оперативного реагирования на возможные нарушения закона прокурору города Москвы поручено организовать проверку сообщаемых сведений и информировать Вас о результатах, - сказано в письме, подписанном Заместителем Генпрокурора Геннадием Лопатиным "с уважением".
Сам же Хамзаев уверен, что против Макгрегора возбудят уголовное дело по 282 статье. Общественник хочет, чтобы спортсмену назначили принудительные работы и отправили выполнять их в Дагестан.
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ИСТОЧНИК KP.RU