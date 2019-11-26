"Будешь драить туалеты в Дагестане": против Макгрегора возбудят уголовное дело по 282 статье

Генпрокуратура России отреагировала на обращение дагестанского лидера "Трезвой России" Султана Хамзаева, который просил проверить слова Конора Макгрегора на пресс-конференции. Ведомство поручило прокурору города Москвы "возбудить дело в отношении бойца UFC", пишет общественник.

Речь идет о пресс-конференции Макгрегора, которую он дал 24 октября в Москве. На ней спортсмен позволял себе провокационные высказывания в адрес дагестанцев: он назвал их трусами, бегущими от своего соперника. Через день боец подтвердил свои слова на новой встрече с публикой. На вопрос дагестанца о том, считает ли он его трусом, Макгрегор ответил утвердительно. По его мнению, в республике к нему относились не менее оскорбительно. Кроме этого, Макгрегор заявил, что не отправится в Дагестан, даже чтобы сходить по нужде.

Тогда Султан Хамзаев выступил с открытым видеообращением, где заявил, что отправил обращение в Генеральную прокуратуру, чтобы слова ирландца проверили.

Дагестанский чиновник жалуется на Конора Макгрегора.

- Убеждён, что за такие высказывания самое лучшее наказание: отправить драить общественные туалеты в Республику Дагестан! - заявил общественник.

Во вторник пришел ответ ведомства. Генпрокуратура рассмотрела обращение и отправила его на повторную проверку в Прокуратуру Москвы.

sultanhamzaev #ТрезваяРоссия: Султан Хамзаев добился проверки в отношении Конора Макгрегора. ______ По обращению члена Общественной палаты Российской Федерации, Лидера проекта Трезвая Россия Султана Султановича Хамзаева Генеральная Прокуратура Российской Федерации поручила Прокурору города Москвы возбудить дело в отношении бойца UFC Конора Макгрегора, который находясь в России 24 октября неоднократно оскорблял Дагестанцев. Учитывая, что по изложенным доводам руководством нижестоящей прокуратуры решения НЕ ПРИНИМАЛИСЬ, с целью ОПЕРАТИВНОГО РЕАГИРОВАНИЯ на возможные нарушения закона прокурору города Москвы поручено организовать проверку сообщаемых сведений и информировать Вас о результатах ,- заместитель Генерального Прокурора Российской Федерации Г.Б. Лопатин. ______ Для обеспечения выполнения заложенных в конституции норм за возбуждение ненависти к социальной группе, унижение по национальному признаку принята статья 282 Уголовного кодекса РФ, предусматривающая следующие виды наказания за совершенное деяние: - штраф в размере 100-300 тысяч рублей; - принудительные работы сроком 1-4 года с запретом на занятие должности или выполнения определенной деятельности сроком до трех лет; - лишение свободы от двух до пяти лет. ______ Команда проекта Трезвая Россия настаивает на принудительных работах на территории Российской Федерации. ______ #ТрезваяРоссия #Россия #Хамзаев #СултанХамзаев #общество #общественныйконтроль #опрф #общественнаяпалатарф

- С целью оперативного реагирования на возможные нарушения закона прокурору города Москвы поручено организовать проверку сообщаемых сведений и информировать Вас о результатах, - сказано в письме, подписанном Заместителем Генпрокурора Геннадием Лопатиным "с уважением".

Сам же Хамзаев уверен, что против Макгрегора возбудят уголовное дело по 282 статье. Общественник хочет, чтобы спортсмену назначили принудительные работы и отправили выполнять их в Дагестан.

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