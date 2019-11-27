«Черная пятница-2019» на Ставрополье: Советы, как покупать быстро и с выгодой

«Черная пятница» уже на днях, и магазины готовы к акции - на товары обещают скинуть от 20% до 70%. Выгодно можно будет приобрести и одежду, и обувь, и бытовую технику, купить билет на самолет или тур с большой скидкой.

Правда, Роспотребнадзор напоминает - шопингом во время глобальной распродажи года нужно заниматься с умом. Специалисты советуют не бросаться на яркие ценники, а заранее составить список покупок и определиться, что вам действительно необходимо. И это работает!

Как показала практика, стоит только озадачиться этим делом, как гигантский перечень сокращается до несколько позиций. Горы вещей и обуви вычеркиваются. В моем списке в итоге остались лишь две задачи - найти абонемент на фитнес по спеццене да подыскать вариант сэкономить на связи.

И если на то, чтобы определиться со спортивным клубом, нужно время (зачастую скидки делают в тех фитнес-центрах, где старые тренажеры), то с выгодным тарифом мне повезло. Каждый месяц приходится тратить больше тысячи рублей на оплату связи, мобильного и домашнего интернета, а также ТВ.

Главная беда - договоры с разными операторами. Оттого и суммы выкладываю большие. Начала шерстить предложения операторов и наткнулась на тариф «Весь МТС». При подключении платить за все услуги отдельно не надо - все фиксируются на едином лицевом счете.

А еще можно сохранить свой номер телефона и оплачивать с мобильного. Пополнил счет на определенную сумму и забыл - никаких беспокойств каждый месяц. Стандартная цена тарифа - 690 рублей. В стоимость входят безлимитный интернет на телефоне, 1200 SMS и столько же минут, при этом звонки по России на МТС бесплатные. Кроме того, включены домашний интернет и 137 каналов цифрового ТВ. Словом, полный пакет.

БУДЬ В КУРСЕ!

Но, оказывается, в «Черную пятницу» тариф можно подключить еще дешевле. Распродажа у МТС начнется на один день раньше, чем стартует «Черная пятница», - 28 ноября. А продлится акция до 1 декабря. Успеете подать заявку, тогда первый месяц обслуживания для вас выйдет бесплатным. То есть платить вы начнете только к Новому году.

Но на этом плюшки не заканчиваются - далее вам предоставят 50%-ную скидку на следующие пять месяцев. А значит, до лета раскошеливаться придется не на 690, а на 345 рублей. На честно сэкономленные можно будет себя побаловать.

НА ЗАМЕТКУ

Прежде чем оставлять заявку, проверьте, подключен ли ваш дом к домашнему интернету и ТВ.