2019-11-28T12:34:47+03:00
Происшествия

"Спали с гранатами": В Дагестане и Москве арестовали членов ОПГ "Шараповские"

Кроме этого, банда устраняла неугодных полицейских, похищала людей и устроила теракт в Махачкале
Антон ШАПОВАЛОВ
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ОПГ состояла из полицейских, адвокатов и террористов, передают в ФСБОПГ состояла из полицейских, адвокатов и террористов, передают в ФСБФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Сотрудники правоохранительных органов организовали задержание в Москве и Дагестане участников известной республиканской ОПГ "Шараповские". Всех четверых членов банды взяли под стражу, передает старший помощник начальника Следственного комитета по Москве Юлия Иванова.

Задержание уложилось в четыре месяца и проходило в Дагестане и Москве. Принятым участникам ОПГ предъявляют обвинения в совершении в период с 2007 по 2015 год нескольких убийств, а также особо тяжких преступлений.

- Следователями совместно с оперативными службами во время проведенных обысков был обнаружен схрон оружия. Были изъяты гранаты и другие боеприпасы, - сказала Иванова. Все, что могло взорваться, было обезврежено.

Задержание членов ОПГ "Шараповские" в Дагестане и Москве. Видео: СКР.

Следователи устанавливают всех людей, которые причастны к преступлениям. Ранее они уже нашли других виновных, суд присяжных приговорил одного из соучастников к тюремному сроку. Мужчина убил человека по найму.

О том, что банда "Шараповские" причастна к убийствам людей в Дагестане и Москве и многим другим преступлениям в регионах, стало ранее известно от представителей ФСБ.

- Лидеры и участники банды причастны к совершению в 2007-2015 годах на территории Дагестана и Москвы серии убийств предпринимателей и сотрудников правоохранительных органов, похищениям людей, вымогательствам, грабежам и разбоям, - говорили в Центре общественных связей ФСБ.

Кортеж "Шараповских". Видео: соцсети.

По оценке правоохранительных органов, в банду входило свыше 250 человек, в их числе - сотрудники МВД по Дагестану, адвокаты из адвокатской палаты республики, а также террористы в подполье. Раньше следователи выявили детали подготовки и исполнения "шараповскими" теракта в Махачкале в 1998 году. Тогда по их вине погибло несколько десятков человек и больше ста получили тяжкие раны. Основных организаторов теракта задержали, передают в Центре общественных связей ФСБ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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