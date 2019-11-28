«Держа ребёнка на руках, понимала, что его придётся убить»: мать объяснила, почему выбросила новорожденную дочь

— Держа ребёнка на руках, я понимала, что он мне не нужен. И решила избавиться от него именно таким способом, — цитирует слова подозреваемой следователь следственного отдела СКР по городу Ессентуки.

История потрясающего равнодушия и жестокости шокировала жителей края. Мать двоих детей родила дочь в лосины посреди рынка, с трудом скрыла этот факт, сбежала от медиков, а ребёнка решила убить. Беззащитную девочку она завернула в пластиковый пакет и оставила за торговыми павильонами. К счастью, её успели найти неравнодушные.

Родить и выбросить: в Ессентуках женщина оставила на рынке новорождённую дочь 00:00 00:00

Почему женщина родила ребёнка в лосины? По собственным словам, мать двоих детей даже не подозревала о своём положении.

— Она говорит, что с момента интимной связи не чувствовала никаких признаков беременности, менструальный цикл был в норме, ухудшения самочувствия не было. Чувствовала только, что набрала в весе, — рассказал собеседник «КП».

Женщина всё осознала в последний момент. Родовые схватки спутать не могла ни с чем. Но «Скорую» вызывать не стала. Медиков вызвали коллеги, увидевшие искажённое от боли лицо роженицы. Узнав об этом, она сбежала в туалет, где и появилась на свет малышка.

Дальнейшее попало на видео. После окончания рабочего дня мать положила дитя в пакет, который спрятала за торговыми рядами. Прекрасно понимая, что девочка едва ли проживёт ещё час. Понимая, что убивает дочь.

Осторожно, шокирующие кадры! Мать, родившая дочь в лосины, выбросила ребёнка, оставив малышку задыхаться в пластиковом пакете.

— Она рассказала, что с трудом кормит своих двоих детей. Работа пекарем в лавашной, как вы понимаете, много денег не приносит. Поэтому решила избавиться от ребёнка. Почему так грязно, убивая? Она объяснила, что делала это в состоянии аффекта и даже не подумала, что от малышки можно просто отказаться, — объяснил следователь.

Нужно подчеркнуть, что подозреваемая не пьёт и не употребляет наркотических веществ. Простая мать одиночка, да и живёт не в полуразрушенной хибаре на окраине, а в обычном старом доме. Никаких серьёзных признаков бедствия.

Сама спасённая неравнодушными прохожими малышка чувствует себя хорошо. Угрозы для жизни уже нет. Но с рождения она будет воспитываться в детском доме. Туда же, как минимум до окончания следствия, помещены две её сестры: школьного и дошкольного возраста. Шансов на возвращение мамы совсем немного: у следствия есть записи с камер наблюдения и множество доказательств. Да и сама женщина поступок свой признаёт. Остаётся одна деталь: действительно женщина не знала о беременности, или свой жестокий план по избавлению от ребёнка продумала загодя?

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Наталья Лобач — заведующая акушерским отделением патологии беременности Ставропольского краевого клинического перинатального центра.

Теоритически, такое возможно, но только если у женщины есть какие-то проблемы в этиой области. Нерегулярный менструальный цикл, например, с большими задержками. Возможно, пациентка 35-лет не знала этого. Тогда ей стоило обратиться в консультацию, где врачи уже определили бы истинную причину задержки.

Что касается живота, у неё могла быть задержка развития плода. В таком случае размер живота мог не соответствовать сроку её беременности. Правда, на последних месяцах не чувствовать признаки, такие как толкание, дискомфорт и прочее практически невозможно. Если плод доношенный — шевеление она обязана ощущать, это бесспорно. Но, возможно, она могла связать их с чем-то другим.

Что же касается родов, они могут быть быстрыми и стремительными. Родить можно и за час.

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА

Анна Соловьёва — руководитель фонда «Защита детей от насилия», психолог.

Женщина могла быть психически нездорова. Имея опыт материнства, сделать такое со своим ребёнком...очень вероятно, что имели место психические проблемы. Но есть и альтернативный вариант — сознательное убийство. Допустим, в случае изнасилования такое иногда происходит. На ребёнка обычно переносится любовь, а в таких случаях — ненависть к мужчине. Тогда мать может намеренно от него избавиться, как от нежеланного.

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