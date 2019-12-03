Новое медоборудование и долгожданные стройки в Ингушетии

Требуется перезагрузка

Здравоохранение стало одной из первых областей, которой уделил пристальное внимание Махмуд-Али Калиматов, избранный в сентябре главой Республики Ингушетия.

Он совершил несколько рабочих поездок, во время которых посетил медицинские учреждения в отдаленных районах, проинспектировал положение дел в медцентрах республиканского значения, пообщался с врачами и пациентами, провел несколько тематических совещаний.

Участие республики в реализации нацпроекта «Здравоохранение», справедливо считает глава, позволит Ингушетии решить ряд важнейших задач и существенно улучшить качество жизни граждан. Однако работа над национальным проектом должна вестись эффективно, а система здравоохранения - претерпеть перезагрузку.

Глава республики отметил неудовлетворительное состояние ряда лечебных учреждений, в том числе построенных недавно, в которых имеется явное несоответствие техническим требованиям, что привело к дефекту зданий. Встречается и такой факт, как дорогостоящее оборудование, которое простаивает из-за поставки в некондиции.

Калиматов отметил, что необходимо вести активную претензионную работу в отношении недобросовестных подрядчиков и поставщиков и потребовал от подчиненных разработать «дорожную карту» по исправлению ситуации. Также он дал поручение правительству учесть потребность в увеличении финансирования лекарственного обеспечения и пересмотра тарификации заработной платы медперсонала при формировании бюджета республики.

Правительство и минздрав Ингушетии любые решения в сфере оказания медицинских услуг, их качества и доступности должны принимать с учетом потребности населения, уверен глава региона.

Шесть проектов для здоровья

Для того чтобы сделать медицину доступной и более качественной, в Ингушетии реализуют шесть региональных проектов, входящих в состав нацпроекта «Здравоохранение». Только в 2019 - 2021 годах на них будет выделено более 1,2 млрд рублей.

В рамках проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» идет строительство фельдшерско-акушерских пунктов в селах, переформатируются все звенья системы.

Проекты «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Борьба с онкологическими заболеваниями» и «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» сосредоточены в основном на развитии и совершенствовании материально-технической базы специализированных лечебных учреждений. Поставка оборудования, запланированная на 2019 год, в настоящий момент завершается.

Новый компьютеризированный подход к системе охраны здоровья призван осуществить проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)». В результате будет создана система, которая позволит лечебным учреждениям в оперативном формате и на качественно новом уровне обмениваться медицинской информацией.

И наконец проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» направлен на решение самой острой проблемы - кадровой.

Без риска и под контролем

В минздраве республики провели анализ и промониторили потребности для развития здравоохранения: сколько и какого требуется оборудования, где и какие именно лечебные учреждения нужно построить и как выстроить систему подготовки необходимых отрасли кадров. Составлен подробный план-график, за исполнением которого следят и сам минздрав РИ, где создан и работает проектный офис, и федеральное министерство, и глава региона.

Как было отмечено недавно на совещании по реализации национальных проектов, которое провел в формате видеоконференции премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, Ингушетия входит в число регионов, достигших в этом году необходимых контрольных точек исполнения нацпроекта «Здравоохранение». Это значит, что в республике отсутствуют риски невыполнения планов и неосвоения денежных средств.

Больницы получат новое оборудование

Уже в этом году в рамках нацпроекта в республиканском онкодиспансере появится новое дорогостоящее оборудование. В частности, будут поставлены эндовидеоскопические комплексы и другие аппараты, которые позволят проводить высокотехнологичные операции, улучшить лечение и повысить оперативность диагностики.

Министр здравоохранения (в центре) во время обхода в онкодиспансере. Фото пресс-службы главы РИ.

Онкодиспансер был открыт в 2017 году. Только за прошлый год здесь было проведено около 500 различных операций. Его работа уже повлияла на снижение смертности от онкозаболеваний до 51 случая на 100 тысяч населения - это один из лучших показателей в стране. Участие в нацпроекте поможет продолжать работу в этом направлении.

Онкозаболевания стоят на втором месте по распространенности после болезней системы кровообращения. Аппараты УЗИ для исследования сосудов сердца и мозга и другое современное оборудование получат сосудистый центр, работающий на базе Ингушской республиканской клинической больницы в Назрани, а также первичные сосудистые отделения, призванные спасать жизни при катастрофах сосудов.

Будет модернизирована база республиканского центра фтизиопульмонологии, специализирующегося на лечении туберкулеза легких. Поставки оборудования продолжатся и в следующие годы, сообщили в минздраве РИ.

Что будет построено

В рамках нацпроекта «Здравоохранение» в республике появится целый ряд долгожданных медицинских учреждений. К концу года завершат строительство двух фельдшерско-акушерских пунктов в селах Джейрах и Армхи, общая стоимость 10 млн рублей. В Джейрахе новый ФАП строится на месте старого, здание которого пришло в негодность. А в Армхи, где рядом работает одноименный курортный комплекс и идет активное строительство жилых многоэтажек, амбулатории не было вообще, людям приходилось ездить в районную больницу.

Еще один пункт, стоимостью 6,3 млн рублей, появится в селе Барсуки. В следующем году новые ФАПы построят в приграничном селе Даттых и селе Нижние Ачалуки - на общую сумму 11,8 млн рублей.

В планах до 2024 года строительство инфекционного корпуса детской больницы - проект уже прошел экспертизу, поликлиники в Сунже, больницы в Карабулаке. Минздрав РИ также работает над проектом многопрофильной республиканской больницы с поликлиникой в Назрани, ведомство предпринимает все возможное, чтобы как можно быстрее приступить к строительству важного объекта.

Капитально отремонтируют республиканский центр медицины катастроф, кожвендиспансер, Станцию скорой помощи в Малгобеке. Еще ряд объектов будет построен и отремонтирован за счет средств, поступивших в республику в рамках нацпроекта.

КСТАТИ

Цифра на службе медиков До конца 2020 года в рамках нацпроекта в Ингушетии планируют автоматизировать все рабочие места врачей, внедрить медицинские информационные системы, создать центр обработки данных и архивирования мединформации.

В медучреждения республики уже поставлено 26 единиц медоборудования на сумму 31 млн рублей, а также 600 компьютеров и другой вспомогательной техники на сумму 34 млн рублей.

Будет запущена система электронной медицинской карты для пациентов.

- Диагностические исследования - такие, как рентген, эндоскопия, компьютерная томография, заключения врачей, будут занесены в систему и доступны врачам для просмотра из любой точки республики. На сегодняшний день в регионе ведется работа по установке программного обеспечения с тестовым запуском к концу марта 2020 года, - рассказала министр здравоохранения республики Зарема Льянова.