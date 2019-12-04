2019-12-03T18:04:52+03:00
Общество

На Ставрополье усилится контроль за эксплуатацией газа в быту

Меры по предотвращению отравления населения угарным газом обсудили в минпроме края
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Во время селекторного совещания.Во время селекторного совещания.
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Селекторное совещание с руководством муниципальных администраций провел министр энергетики, промышленности и связи Ставропольского края Виталий Шульженко. Участие в совещании принял генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» и АО «Газпром газораспределение Ставрополь» Сергей Бондаренко.

В формате видеоконференцсвязи участники обсудили сложившуюся на Ставрополье ситуацию по отравлению угарным газом: так, только за ноябрь 2019 года из-за угарного газа погибли 7 человек. Еще одному пострадавшему удалось выжить. Глава минпрома края Виталий Шульженко подчеркнул, что по сравнению с предыдущим годом статистика смертности ставропольцев по причине отравления угарным газом выросла.

- В крае проводится масштабная работа по проверке исправности газового оборудования. Благодаря созданным в каждом из муниципалитетов комиссиям специалистам газовых компаний удалось провести техническое обслуживание в тех домах и квартирах, где проверки не проводились уже по нескольку лет! Но фактическая проверка исправности - лишь часть дела. К сожалению, некоторые жители не знают элементарных правил пользования газом в быту, а некоторые попросту пренебрегают ими, ставя под опасность не только себя и своих близких, но еще и соседей. Поэтому администрациям муниципалитетов необходимо будет усилить профилактическую работу, разъясняя об основных факторах риска и причинах возникновения аварийных ситуаций, - сообщил Виталий Шульженко.

Анализ причин отравления угарным газом показывает, что основная часть несчастных случаев происходит из-за нарушения правил пользования газом в быту. В большинстве случаев это закрытый шибер; самовольная установка, реконструкция, замена или самостоятельный ремонт внутридомового газового оборудования. Также частой причиной является нарушение тяги в дымоходе, возникающее из-за его самовольной реконструкции или забивания мусором.

- Нами ведется масштабная работа по информированию населения о безопасном использовании газа в быту и эксплуатации газового оборудования. Материалы размещаются на телевидении, радио, в печатных и интернет-СМИ, на сайтах органов местного самоуправления. Есть договоренность с администрациями, управляющими компаниями о содействии в профилактике возникновения несчастных случаев, связанных с газом. Особое внимание уделяется домовладениям, в которые по различным причинам мы пока не можем попасть и проверить состояние газовых приборов. Для исправления данной ситуации мы планируем публиковать в печатных и интернет-СМИ списки домовладений с незаключенными договорами на техническое обслуживание ВДГО (ВКГО), - пояснил Сергей Бондаренко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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