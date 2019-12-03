Кровь, стекло, следы борьбы: мужчина инсценировал свою смерть из-за проблем в Дагестане

В Дагестане сотрудники МВД закончили поиски Батрутдина Вагаева, который пропал при странных обстоятельствах. Все, кто подключился к делу, думал, что история закончится криминалом. Но финал удивил даже опытных сотрудников ведомства.

28 ноября к сотрудникам МВД поступило заявление об исчезновении 30-летнего уроженца Бабаюртовского района Дагестана. В этот день Вагаев выехал на белой "Гранте" из Каспийска, и больше его никто не видел. Ни одна дорожная камера не обнаружила машину пропавшего.

Нашли же ее спустя два дня в Карабудахкентском районе, который соседствует с Каспийском. В салоне мужчины не было, но правоохранители нашли признаки борьбы: сломанное зеркало, скинутые вещи, кровь на сидении и дверь нараспашку. Об этом корреспондентам "КП - Северный Кавказ" сообщили в пресс-службе МВД по Дагестану.

- Версии были самые разные, а присутствие следов борьбы и пятна крови давали основания для серьезных опасений, - сказано в сообщении ведомства в соцсетях.

Допрос мужчины. Фото: МВД по Дагестану

Нашли же Вагаева через два дня после этого. В доме родственников. Без побоев и каких-то других следов насилия. Живым и здоровым.

Как оказалось, дагестанец решил инсценировать свое исчезновение в лучших традициях кинематографа. Арендовал машину, сбежал из города, чудесным образом скрылся. Машина, судя по всему, два дня простояла открытой на том месте, где ее нашли. Для того, чтобы стать без вести пропавшим, Вагаев облил сидения настоящей кровью: так мужчина хотел создать иллюзию того, что его убили или ранили.

Таким образом уроженец Бабаюртовского района бежал от долгов. Как пояснили в ведомстве, мужчина брал взаймы у всех и очень много. Порой одним большим долгом он погашал другой чуть поменьше. Сколько точно взял мужчина взаймы - не известно, но родственники всячески помогали ему: то деньгами, то кровом.

Будут ли продолжать это дело и установят ли, чью кровь нашли на обшивке сидения - в пресс-службе ведомства не уточняют. Арендованную машину вскоре вернут хозяину, Вагаев не задержан.