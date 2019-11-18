Молодежь Ставропольского края сможет пройти обучающий курс по основам предпринимательской деятельности

В ноябре 2019 года в рамках Национального проекта по поддержке малого и среднего бизнеса «Мой бизнес» более 1,6 тысяч студентов колледжей и техникумов из городов и районов Ставропольского края в возрасте 14-17 лет пройдут бесплатное обучение основам предпринимательской деятельности.

Министерством экономического развития Ставропольского края организована в ряде колледжей и техникумов региона возможность прохождения учащимися дистанционного курса.

Образовательный курс, подготовленный специалистами Ставропольского государственного аграрного университета, включает видеолекции, учебно-методические материалы, тестовые задания. После прохождения обучения подростки будут знать порядок регистрации бизнеса, особенности трудовых взаимоотношений, права и обязанности налогоплательщика, порядок организации бухгалтерского учета, маркетинговые инструменты для ведения бизнеса, структуру бизнес-плана, критерии оценки эффективности предпринимательской деятельности. Им также предложат пройти тест на выявление предпринимательских способностей.

Более подробную информацию о прохождении обучения можно получить по телефону: +7(8652) 24-77-23 и на сайте.