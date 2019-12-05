На Ставрополье откроется второй региональный сосудистый центр

Всего 6 часов

Заболевания сердца и сосудов - самые распространенные в мире и лидируют среди основных причин смерти. Организациям, которые оказывают медицинскую помощь таким больным, министерство здравоохранения Ставропольского края уделяет большое внимание.

За 5 последних лет, по данным минздрава СК, смертность от болезней системы кровообращения удалось снизить на 9%. Наибольшую угрозу жизни представляет инфаркт миокарда. - Проблема в том, что у врачей очень ограничено время: от момента закрытия коронарной артерии до гибели участка мышцы сердца есть всего 6 часов, чтобы восстановить кровоток, - говорит Ирина Фаянс, главный внештатный специалист-кардиолог минздрава СК, заведующая кардиоотделением № 2 СККБ.

- Чем раньше это сделать, тем меньше будет зона повреждения, тем лучше прогноз на выживание и на восстановление. А что если из этих шести часов четыре нужно потратить на дорогу? Например, добираясь из Курской в Ставрополь, где действует первый региональный сосудистый центр. А в Пятигорск из той же станицы можно добраться в два раза быстрее. У врачей будет больше возможностей, у пациента - шансов.

То, что второй региональный сосудистый центр готовят к открытию именно в Пятигорске, - продуманная стратегия минздрава и правительства Ставропольского края. Так сокращается время на транспортировку больного, а специализированная помощь становится доступнее в густонаселенном регионе Кавминвод.

Почти все готово

Новый центр откроется на базе центральной городской больницы Пятигорска уже через 2 - 3 месяца и будет направлен в первую очередь на высокотехнологичные виды помощи, которые раньше не делались на КМВ. На развитии высокотехнологичной медицины постоянно делает акцент губернатор Ставрополья - важно, чтобы люди могли получить помощь на месте. В составе нового центра будет несколько отделений, чтобы оказывать полноценную многопрофильную помощь больным.

- Больница Пятигорска располагает всем необходимым, чтобы здесь открыть новый сосудистый центр. После капитального ремонта, оснащения новым современным оборудованием у нас появятся новые возможности для спасения жизней и здоровья жителей Кавминвод и близлежащих территорий, - говорит первый заместитель министра здравоохранения Юрий Литвинов.

Оборудование для нового центра уже полностью закуплено, идут поставки. - В крае заранее готовили кадры для работы в новом центре. Ведь оснастить дорогостоящим оборудованием - важно, но ничего работать не будет без высококвалифицированного врача, на чью подготовку нужно несколько лет, - говорит главный кардиолог края. - Один из врачей будущего центра 1,5 года проработал в региональном сосудистом центре в Ставрополе.

Система есть

Новый сосудистый центр в Пятигорске станет частью созданной 10 лет назад министерством здравоохранения СК системы оказания специализированной медицинской помощи при болезнях кровообращения. Первыми открылись региональный сосудистый центр в столице края и 3 первичных сосудистых отделения на базе больниц в Ставрополе, Невинномысске и Пятигорске.

В 2011 - 2012 годах в соответствии с краевой программой модернизации здравоохранения, которую по поручению правительства края проводил минздрав, были открыты и оснащены еще 4 отделения - в Буденновске, Ессентуках, Кисловодске, Светлограде. Также созданы и работают 10 городских и районных кардиоотделений.

- Компьютерные томографы, МРТ, УЗИ экспертного класса ежегодно работают с высокой нагрузкой, на них делают десятки тысяч исследований. На сегодня все оборудование уже выработало свой ресурс, - говорят в минздраве СК. В региональном сосудистом центре в Ставрополе только за прошлый год на двух ангиографах - установках, позволяющих проводить высокотехнологичные вмешательства и спасать жизни больным - было выполнено 8212 операций (обследований) при общей мощности аппаратов 5922 в год. Стоит отметить, что центр работает в круглосуточном режиме.

С перегрузкой работают и остальные медучреждения. Успешная работа Оснащение сосудистого центра в Пятигорске и столь необходимая замена дорогостоящего оборудования в специализированных лечебных учреждениях стали возможны в рамках регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Ставропольском крае», который входит в состав государственной программы СК «Развитие здравоохранения».

Также проект является составной частью нацпроекта «Здравоохранение» - он реализуется в крае с этого года. Министерством здравоохранения СК была проделана большая и успешная организационная работа, результатом которой стало выделение необходимой суммы из федерального бюджета в рамках регионального проекта. В ведомстве провели анализ необходимого оснащения и дооснащения сети лечебных учреждений, подготовили ряд документов и защитили потребность края на федеральном уровне.

Предполагается, что до 2022 года Ставрополье на реализацию проекта получит более 1,3 млрд рублей, будет поставлено более тысячи единиц медоборудования. В этом году краю выделено 310 млн рублей - за счет них переоснащаются региональный сосудистый центр краевой клинической больницы и первичное сосудистое отделение Пятигорской горбольницы, на базе которого откроется новый центр. Об этом сообщил министр здравоохранения Ставрополья Виктор Мажаров на коллегии министерства. Кстати, уже в декабре в сосудистом центре на базе крайбольницы в Ставрополе войдет в строй новый ангиограф.

Комплексный подход

В июне правительство края приняло краевую программу «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Ставропольском крае», разработанную минздравом СК. Это подробный план мероприятий для реализации проекта, в котором определен график по замене оборудования и ряд важных моментов по улучшению качества оказания помощи, кадровому обеспечению, организации профилактической работы.

Продолжится работа по совершенствованию системы дистанционной передачи и анализа электрокардиограмм, которую минздрав края начал реализовывать с 2012 года. Данные ЭКГ за пару минут оказываются у дежурного врача, он дает рекомендации фельдшеру «Скорой» или участковому по телефону: какую проводить лекарственную терапию, нужна ли госпитализация.

Эта практика уже позволила увеличить выявляемость сосудистых патологий на ранних стадиях и ускорить помощь пациенту. Не менее важна система льготного лекарственного обеспечения. Пациенты, имеющие группу инвалидности, обеспечиваются лекарствами за счет федеральных денег, остальные - в течение года после инсульта и инфаркта, после операций на сердце - за счет бюджета Ставрополья. Постоянный прием лекарств таким больным жизненно необходим.

В соответствии со специальным постановлением правительства края в бюджете на 2019 год предусмотрены средства для лекарственного обеспечения около 30 тысяч человек, закуплено препаратов на сумму более 16 млн рублей. В рамках работы по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями на уровне минздрава СК идет взаимодействие с другими проектами и программами. Развиваются такие направления, как санавиация и телемедицина.

КСТАТИ

Ставропольская краевая клиническая больница (СККБ) в рейтинге медицинских учреждений страны, которые выполняют операции на артериях, заняла второе место и входит в число шести клиник России, демонстрирующих лучшие результаты. А в 2021 году краевые трансплантологи намерены впервые пересадить сердце.

ВАЖНО!

В рамках государственной программы Ставропольского края «Развитие здравоохранения», принятой правительством края в декабре 2018 года, на укрепление материально-технической базы медицинских организаций Ставрополья в 2019 году из краевого бюджета выделено 1,7 млрд рублей, они идут на капитальный ремонт и закупку оборудования. В том числе, на ремонт в городской больнице Пятигорска - 280 млн рублей на капремонт и 20 млн на оснащение мебелью. Еще 13 млн рублей - на приобретение необходимого оборудования для краевой клинической больницы.