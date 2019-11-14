Помощь семьям с детьми - в приоритете

Главные направления, куда правительство края намерено расходовать средства, - зарплаты бюджетников и обеспечение мер соцподдержки. На увеличение зарплат в 2020 году предусмотрено 3,6 млрд рублей, на социальные выплаты - 19,4 млрд рублей, на 18% больше, чем в прошлом году.

О том, как бюджет помогает решать важные задачи, рассказал министр труда и социальной защиты населения Ставропольского края Иван Ульянченко.

Министр труда и социальной защиты населения Ставропольского края Иван Ульянченко.

В два раза больше

- Иван Иванович, сегодня меры поддержки в крае ориентированы на семьи с детьми - около половины соцвыплат касаются именно этой категории.

- Семьям с детьми в крае уделяется особое внимание, это приоритет для губернатора и правительства края. Уже много лет совершенствуется система мер их социальной поддержки. Она начинается с ранних сроков беременности и продолжается до достижения ребенком совершеннолетия. Семьям с детьми предоставляется 8 видов выплат из федерального бюджета и 8 из краевого.

С этого года в рамках нацпроекта «Демография» мы приступили к реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей». Он рассчитан на 6 лет, в течение которых должны быть достигнуты определенные показатели по суммарному коэффициенту рождаемости. А способствовать их достижению, то есть увеличению числа рождений первых, вторых, третьих детей в семьях, будут социальные выплаты.

Одна из основных мер - ежемесячная выплата нуждающимся в поддержке семьям, назначаемая в случае рождения в них третьего ребенка или последующих детей до достижения им возраста трех лет. Предоставление этой меры апробировано в 2013 году, когда на федеральном уровне было принято решение о введении новой «демографической» меры соцподдержки. Кстати, ее размер был самым высоким среди ежемесячных выплат, предусмотренных семьям с детьми.

- Уже можно говорить о каких-то результатах этой работы?

- Следствием внедрения указанной меры стало то, что в 2014 и 2016 годах мы получили рост числа рождений третьих и последующих детей в ставропольских семьях. В целом с 2013 по 2019 год число многодетных семей в крае увеличилось более чем на 12 тысяч, а число воспитываемых в них детей - с 86 до 128 тысяч. Также в проект включена ежемесячная выплата на первенца, введенная с прошлого года и уже доказавшая свою эффективность.

Благодаря ей многие семьи, которые ранее не могли позволить рождение даже одного ребенка, решились на пополнение семьи.

- Какие изменения заложены в бюджет со следующего года?

- С января 2020 года порядок назначения данного пособия изменится в связи с повышением порога нуждаемости - с полутора до двух прожиточных минимумов. То есть помощь при рождении первенца станет доступна большему числу семей. Кроме того, увеличится срок предоставления выплаты - с полутора до трех лет. И еще хорошая новость. Губернатором принято решение об увеличении в два раза ежемесячных пособий на детей в многодетных семьях.

С 1 января следующего года за счет бюджета края на каждого ребенка в семье с тремя и более детьми будет ежемесячно выплачиваться по 700 рублей независимо от дохода семьи.

Все дети особенные

- Как я понимаю, социальная защита семьи - это не только выплаты?

- В последние годы в отрасли ведется серьезная работа по обеспечению доступности, качества и эффективности услуг по реабилитации и адаптации детей-инвалидов, детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, и детей, которые проживают в социально неблагополучных семьях, по профилактике безнадзорности и беспризорности.

Ежегодно внедряются новые формы и методы работы. Различные услуги - реабилитационные, социально-психологические, социально-педагогические и другие - получают порядка 80 тысяч человек. Для поддержания семейных ценностей, повышения престижа семьи в крае отмечаются специальные праздники, проходят конкурсы и фестивали. А для поощрения многодетных матерей учреждена медаль «Материнская слава».

В целях предупреждения отказа от материнства с этого года в рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» на базе четырех учреждений соцобслуживания организована работа по оказанию помощи женщинам, в том числе и беременным, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

Особо стоит отметить, что сегодня мы по-новому строим работу с детьми-инвалидами, стараемся максимально приблизить реабилитационные услуги к месту проживания семей, развиваем систему надомного обслуживания, создаем группы дневного пребывания для детей с тяжелыми ментальными нарушениями, оказываем родителям консультационную помощь и осуществляем кратковременный присмотр за детьми.

Сегодня в отделениях и службах, оснащенных всем необходимым оборудованием, получают социальные услуги более 6 тысяч детей-инвалидов. При этом ежегодный рост обслуживаемых составляет 4,9%, а это не менее 300 «особенных» ребятишек.

Жить долго и активно

- Как будет развиваться в 2020 году поддержка пожилых граждан?

- С этого года в рамках исполнения федерального проекта «Обеспечение системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения в Ставропольском крае» мы приступили к реализации разработанного в регионе проекта «Старшее поколение».

Эта работа продолжится и в следующем году. Основная цель - продление активного долголетия и в целом продолжительности жизни. За пять последних лет продолжительность жизни ставропольцев выросла с 72,15 до 73,4 года. Это выше среднероссийского показателя, который сейчас составляет 72,7 года. Сегодня во всех 32 центрах соцобслуживания работают университеты «третьего возраста», классы компьютерной грамотности, различные кружки и студии, спортивные секции, развивается такое направление, как «Социальный туризм».

Пожилые люди охотно пополняют ряды волонтеров. Программами активного долголетия охвачены порядка 17 тысяч граждан пожилого возраста. И, конечно, много внимания уделяется укреплению здоровья пожилых людей и инвалидов. Сегодня в 54 организациях соцобслуживания работают физиокабинеты: в 44 из них делают массаж, в 42 - грязевые аппликации.

О качестве обслуживания в домах-интернатах для престарелых и инвалидов свидетельствует тот факт, что продолжительность жизни в них составляет в среднем 82 года.

В зоне внимания

- Край не оставляет без поддержки инвалидов...

- Тема интеграции инвалидов в жизнь общества находится в зоне постоянного внимания и руководства края, и нашего министерства. На Ставрополье проживает более 200 тысяч инвалидов, это порядка 8%. С 2014 года в крае реализуется проект «Доступная среда». На сегодняшний день уровень доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры составляет 71% и, конечно же, в 2020 году работа продолжится.

Продолжится и обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации из регионального списка, который был составлен по инициативе губернатора. В него вошли нетбуки и телефоны, адаптированные к использованию инвалидами по зрению или слуху, «говорящие» глюкометры, ванны-простыни, многофункциональные медицинские кровати и многое другое, что не включено в федеральный список.

За пять лет выдано более 6250 различных изделий 3559 инвалидам. Все эти изделия пользуются большим спросом. В этом году губернатор принял решение об увеличении средств, выделяемых из бюджета на приобретение техсредств реабилитации, до 9 млн рублей. В проекте бюджета на 2020 год сумма еще больше - 11 миллионов.

Ниже, чем в среднем по России

- Какова ситуация на рынке труда в крае?

- Для обеспечения занятости населения, снижения безработицы и напряженности на рынке труда в крае реализуется утвержденная постановлением краевого правительства госпрограмма «Развитие сферы труда и занятости населения». На ее реализацию в 2020 году в проекте бюджета заложено 938 млн 885 тыс. рублей, из них более 269 млн - краевые средства.

В числе основных мероприятий: взаимодействие с работодателями и наполняемость «банка вакансий», другие меры активной политики занятости населения. Благодаря тому, что уже реализовано в рамках программы, ситуация на рынке труда края стабильна - уровень регистрируемой безработицы, как и в аналогичном периоде прошлого года, составляет 0,7%, что ниже среднероссийского показателя. Тенденция снижения уровня безработицы в крае отмечается на протяжении последних пяти лет.

ВАЖНО!

На обеспечение стабильного уровня социальной защиты и соцобслуживания населения направлена государственная программа СК «Социальная поддержка граждан». На ее реализацию в проекте бюджета на 2020 год заложено более 23 млрд рублей, из которых более 15 млрд - краевые средства. Это больше, чем в текущем году.

КСТАТИ

Ставропольцы получают 81 вид различных социальных выплат, 34 из них - краевые. Индексация выплат проводится ежегодно, в 2020 году она составит 3,8%. Число получателей соцпомощи составляет около 900 тысяч человек.

СПРАВКА «КП»

В 2020 году 8,7 млрд руб. из краевого бюджета будет направлено на поддержку семей с детьми. Всего помощь получат 115,5 тыс. ставропольских семей, в том числе более 38 тысяч многодетных.