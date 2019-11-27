Виртуальные прогулки, разработка программ, прототипы и роботы

В сентябре в Ставропольском крае открылось 70 «Точек роста», в октябре - «IT-куб», а со следующего года начнется обновление школ по программе «Дети Ставрополья». Подобные события формируют вектор развития системы образования края.

20 кабинетов - только начало

В правительстве края считают, что ремонтировать крыши, менять окна и благоустраивать дворы в школах - важно и нужно и этим обязательно продолжат заниматься. Но современная школа - это в первую очередь курс на модернизацию, на обновление системы в целом, чтобы соответствовать вызовам нового времени. С 2020 года минобр Ставрополья по поручению правительства будет реализовывать новую программу, инициированную губернатором.

- Важнее детей для нас ничего нет, мы трудимся для того, чтобы у вас было благополучное настоящее и успешное будущее. В следующем году мы начинаем новую краевую программу «Дети Ставрополья» на 2020 - 2024 годы, - рассказал глава края Владимир Владимиров на недавней встрече со школьниками - активистами детского общественного совета. - Она будет объемной и многогранной, включать разные мероприятия: от реконструкции мест отдыха детей до модернизации школьных кабинетов физики, химии и биологии.

Выделяемые из краевого бюджета средства пойдут не только на традиционный ремонт и благоустройство, но и на новые направления, о которых говорил губернатор. В наступающем году глава Ставрополья ставит задачу перед министерством образования края: создать оснащенные современным оборудованием кабинеты в 20 школах края, чтобы повысить качество обучения по названным предметам.

Всего в рамках программы за 5 лет предстоит создать «с нуля» более 250 предметных кабинетов, еще более полутора тысяч должны быть модернизированы - об этом шла речь на рабочей встрече губернатора с министром образования Ставрополья Евгением Козюрой.

Новая программа разработана минобром на срок до конца 2024 года и включает целый ряд мероприятий, направленных на повышение качества общего образования - от модернизации базы до повышения квалификации педагогов.

Растем вместе

В системе образования региона все меняется уже сейчас. В начале учебного года в 70 сельских школах края заработали центры «Точка роста». Это центры образования цифрового и гуманитарного профилей, которые по всей стране создаются в рамках нацпроекта «Образование».

Центры расположены в помещениях, оформленных в едином стиле, оснащены современным разноплановым оборудованием, используя которое дети могут попробовать себя в разных сферах. Реализация регионального проекта «Современная школа», входящего в государственную программу Ставропольского края «Развитие образования», способствовала тому, что занятия по информатике, основам безопасности жизнедеятельности и технологии проходят теперь совсем в другом формате: с использованием квадрокоптеров, современных ноутбуков, тренажеров-манекенов.

Вот, например, 11 октября в средней школе № 26 села Краснокумского Георгиевского городского округа дети учились управлять квадрокоптерами. Еще в прошлом учебном году такое занятие невозможно было бы представить!

- Родители, дети и педагоги единодушны в своей оценке: центры «Точка роста» - современное, а главное своевременное нововведение, - так комментируют начало работы центров в министерстве образования края. - Дети имеют возможность осваивать дополнительные образовательные программы самой различной направленности. Для родителей - свои плюсы: детей не нужно возить в город на дополнительные занятия. И преподаватели рады возможности сделать свои занятия красочными, живыми, доступными для понимания.

Например, со шлемами виртуальной реальности ребята смогут попасть на «прогулку» по «Летнему саду» и «Эрмитажу» или даже подняться на Эйфелеву башню. Отметим, что в центрах смогут заниматься также дети из соседних сел. В бюджете края на этот год на обеспечение деятельности центров «Точка роста» предусмотрено более 24 миллионов рублей.

Реализация регионального проекта «Современная школа» на Ставрополье продолжится: в ближайшие три года откроют еще 128 подобных центров, а в 2024 году планируется увеличить количество «Точек роста» до 289.

В первой двадцатке

Для популяризации среди школьников технических профессий в октябре заработал Центр цифрового образования детей «IT-куб». Ставрополье вошло в первую двадцатку регионов, где такие центры открылись в текущем году. Дети здесь занимаются на бюджетной основе. В шести компьютерных классах школьники от 12 лет осваивают навыки программирования, кибербезопасности, разработки приложений добавленной реальности и другие, не менее актуальные.

Уникальность проекта в том, что обучение идет только цифровым технологиям, дети сразу погружаются в процесс реальной разработки, а в качестве наставников выступают практикующие специалисты, которые непосредственно знакомы с IT-технологиями. «IT-куб» открыт в соответствии с нацпроектом «Образование» в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» - это еще одно важное направление реализации государственной программы Ставропольского края «Развитие образования».

- При создании центра основной задачей для министерства образования стала доступность и открытость приобретенных знаний и навыков школьника. До конца года на площадке «IT-куб» пройдут обучение более 400 детей, - рассказали в краевом ведомстве. «IT-куб» работает в здании детского технопарка «Кванториум-Ставрополь» в Михайловске.

И поедут по краю «Кванториумы»

Первый на Ставрополье детский технопарк «Кванториум» заработал два года назад. Он создан для реализации современных программ дополнительного образования технической и естественно- научной направленности. В рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка», на реализацию которого в 2019 году из краевого бюджета выделено 24,65 млн рублей, технопарк с 1 января действует в составе филиала Центра «Поиск» в Михайловске.

Всего за счет бюджетных средств края в технопарке обучалось в 2017 году более 800 детей, в 2018-м - 856, в 2019 году - 900. Школьники изучают робототехнику, биотехнологию, программирование, учатся решать изобретательские, геоинформационные и другие современные задачи, ведут исследовательскую и проектную деятельность. Выезды на общероссийские и международные соревнования - также за счет средств краевого бюджета.

Проекты детских команд технопарка становились финалистами таких мероприятий, как «Сириус», «Кванториада», Wold Skills, «Олимпиада НТИ». В рамках краевой госпрограммы «Развитие образования» в 2020 - 2024 годах на Ставрополье будет создано еще 3 детских технопарка.

Как рассказали в региональном минобразования, Ставропольский край успешно прошел отбор Министерства просвещения РФ на создание в 2020 году одного технопарка «Кванториум» в Невинномысске, а в 2022 году - в Ставрополе и Буденновске.

- В следующем же году будет создан мобильный технопарк на базе действующего технопарка и работать он будет в 6 агломерациях: Буденновске, Георгиевске, Изобильном, Кисловодске, Невинномысске, Минеральных Водах, где будут обучаться дети из близлежащих районов по предмету «Технология», - сообщили в минобразования. Технопарк на колесах обеспечит школьникам доступ к передовым технологиям, он будет оснащен мобильным hi-tech цехом и высоко- технологичным оборудованием.

КСТАТИ

17 процентов педагогов технопарка «Кванториум-Ставрополь» входят в топ 50-лучших наставников общероссийской сети «Кванториумов».

ВАЖНО!

Как отмечают в министерстве образования Ставропольского края, все площадки, которые уже появились в крае в рамках реализации региональных проектов, входящих в состав нацпроекта «Образование», не только открывают современные возможности для обучения детей, но и представляют собой эффективный инструмент переподготовки педагогического состава.