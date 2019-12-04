2019-12-11T12:34:36+03:00
Общество

ВТБ пополнил карты сторонних банков на 3 млрд рублей

С момента запуска сервиса совершено уже более 400 тысяч операций
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ВТБ первым из российских финансовых организаций реализовал услугу внесения наличных на свой счет для клиентов сторонних банков.ВТБ первым из российских финансовых организаций реализовал услугу внесения наличных на свой счет для клиентов сторонних банков.
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ВТБ первым из российских финансовых организаций реализовал услугу внесения наличных на свой счет для клиентов сторонних банков. Сервис доступен абсолютно для всех российских банков в устройствах ВТБ. Комиссия для владельцев карт «Мир» отсутствует, для VISA и Mastercard составляет 1% (минимум - 20 рублей).

Банкоматная сеть ВТБ одна из самых широких в стране - 15,5 тысячи устройств. Из них более 3,7 тысячи устройств самообслуживания поддерживают функцию recycling. Это на треть больше чем годом ранее.

- ВТБ стремится сделать решение финансовых задач максимально комфортным и выгодным для наших клиентов. Результаты говорят за себя - с момента запуска проекта мы ежедневно наблюдаем многократный рост числа пользователей. Уверен, этот показатель будет расти и дальше. Кроме того, мы постоянно развиваем и обновляем банкоматную сеть. На текущий момент уже более 1/4 устройств самообслуживания поддерживают функцию замкнутого оборота наличных, – подчеркнул Валерий Чулков, член правления ВТБ.

- Мы запустили данный сервис в апреле этого года, и с этого момента ежемесячный оборот вырос почти в восемь раз. В настоящее время мы приближаемся к показателю в размере 1 млрд в месяц. Все больше банков проявляют интерес к нашему сервису и подключаются к нему в качестве партнера. Мы планируем расширять сотрудничество и с другими кредитными организациями. Благодаря этому все больше людей смогут пополнять свои карты без комиссии в банкоматах ВТБ, – отметил Алексей Киричек, руководитель департамента эквайринга, вице-президент ВТБ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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