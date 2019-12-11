Программа «Мир без слёз» в Грозном: Детская клиническая больница № 2 получила 3 млн рублей на новое оборудование

11 декабря 2019 года в Детской клинической больнице № 2 Грозного прошла благотворительная акция в рамках программы «Мир без слёз». Медучреждение получило от банка ВТБ денежный сертификат на сумму 3 млн рублей. На эти средства больница приобрела наркозно-дыхательный аппарат, оптику для выполнения сложных операций, а также набор для выполнения артроскопических операций.

«Мир без слёз» - собственная благотворительная программа банка ВТБ, которая создана для поддержки учреждений детского здравоохранения и повышения качества медицинской помощи детям. Всего до конца года состоится 26 акций - 4 в московских больницах и 22 мероприятия в регионах.

За 16 лет действия программы «Мир без слёз» помощь получили сотни детских больниц по всей России. В 2019 году банк ВТБ выделил более 75 млн рублей на оказание финансовой помощи детским медицинским учреждениям, что почти в 2 раза больше, чем в 2018 году.

Детская клиническая больница № 2 Грозного - крупнейшее многопрофильное медицинское учреждение, где оказывается специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь населению региона. Больница является единственной медицинской организацией в республике, оказывающей специализированную помощь детям с черепно-мозговыми травмами, а также нейрохирургическими заболеваниями.

Главный врач Детской клинической больницы № 2 Грозного Бирлант Шишханова рассказала про оборудование, которое появилось в учреждении благодаря программе «Мир без слёз»:

- Хотелось бы выразить слова огромной благодарности банку ВТБ за то, что уже не первый год поддерживает нашу больницу. Я бы назвала вас «Банком добра» - ведь благодаря вам наше учреждение имеет возможность оказывать высокотехнологичную помощь детям нашего региона. В этом году на 3 млн рублей, выделенных банком ВТБ на нужды нашей больницы, приобретены наркозно-дыхательный аппарат, оптика для выполнения сложных операций, а также набор для выполнения артроскопических операций. Это позволит нам расширить спектр медицинских услуг, повысить их качество и вылечить ещё больше маленьких пациентов.

Представитель больницы отдельно поблагодарила организаторов за праздничную часть мероприятия, которая прошла для детей, на данный момент находящихся на лечении в стационаре.

Популярные герои мультсериала «Маша и Медведь» разыграли интерактивный спектакль, а после представления каждый ребенок получил памятный подарок - сундучок с набором для рисования.

Акция ВТБ "Мир без слез" в Грозном.

На мероприятии присутствовал министр здравоохранения Чеченской Республики Эльхан Сулейманов. В рамках пресс-конференции он отметил значимую поддержку банка:

- Я рад, что подобные мероприятия проводятся банком ВТБ и нашей Детской клинической больницей № 2 не первый раз. Благодаря прошлогодней акции и оборудованию, подаренным банком, была оказана помощь более 4 тысячам детей. В этом году сумма, которую банк ВТБ выделяет больнице, выросла в 2 раза и составила 3 млн рублей. На эту сумму закуплено новое оборудование в дополнение к уже установленному и успешно работающему с прошлого года. Мы рады, что сотрудничество с банком только укрепляется и расширяется.

Вице-президент банка ВТБ Александр Ерофеев рассказал подробнее о результатах программы «Мир без слёз»:

- Нам очень приятно, что купленное в ходе прошлой акции оборудование успешно функционирует. По словам главного врача, оборудование в рамках программы этого года также уже приобретено, установлено и помогает маленьким пациентам. Мы верим, что наша поддержка и в следующем году будет приносить столь важные в масштабах всей страны результаты. Хочется отметить, что общий бюджет программы с самого ее начала и до конца текущего года составит около полумиллиарда рублей.