Как вернуть желание жить пожилому человеку

Под опекой

Сломать шейку бедра для 80-летнего человека почти приговор - тяжело больному, сложно родным, и непонятно, как жить дальше.

В реалиях новой системы долговременного ухода, которую с этого года внедряет министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края в рамках регионального проекта «Старшее поколение» и нацпроекта «Демография», та же ситуация видится уже в позитивном ключе.

Один из примеров. В Предгорном районе сын пожилой женщины в панике обратился к социальным работникам за помощью: мать оказалась прикована к постели из-за сложного перелома, он забрал ее к себе, надо организовать уход, а работу оставить невозможно. Социальная служба пришла на помощь и задействовала все ресурсы.

- Каждый день, включая выходные и праздники, к больной приходил соцработник. Вместе с этим родственникам дали напрокат бесплатно многофункциональную кровать, чтобы больной было легче лежать, а семье - ухаживать. Обучили, как пользоваться средствами реабилитации, дали рекомендации по уходу, - рассказывает Наталья Донская, директор Предгорного центра социального обслуживания населения (ЦСОН). - По мере необходимости к больной приходили хирург-травматолог, психолог и даже парикмахер. В течение 9 месяцев 80-летняя женщина находилась под опекой родных, социальных и медицинских работников. В результате совместных усилий она окрепла настолько, что смогла вернуться к себе домой.

Восстановительный период продолжается, но женщина уже находится в привычной для себя домашней обстановке.

В новых условиях

Суть внедряемой системы - оказание социальных услуг по-новому. Социальные работники выявляют потребности и решают проблемы комплексно, действуя сообща с медицинскими работниками, а при необходимости - и с другими ведомствами и службами.

Для согласования действий правительством Ставропольского края создан координационный совет, внедрена и работает Единая информационная система. Для реализации регионального проекта «Старшее поколение» правительство края утвердило «дорожную карту» на трехлетний период.

Соцработники готовятся к выходу на дом к лежачему больному.

Министерство соцзащиты СК вдвое увеличило объем социальных услуг, чтобы максимально обеспечить нуждающихся всем необходимым, разработало стандарты услуг с учетом оценки зависимости от посторонней помощи. Выявлено 3700 человек, нуждающихся в долговременном уходе, в том числе 580 - со значительной или полной зависимостью от посторонней помощи.

Для всех включенных в систему разработаны индивидуальные планы, на каждого ведется папка с историей ухода, позволяющая сохранять информацию о жизни пожилого человека, его особенностях, даже если сам он о них постепенно забывает, а также рекомендации врача по режиму и приему лекарств.

По поручению правительства СК министерство соцзащиты проводит обучение сотрудников социальных служб. Развивается гериатрическая служба, оказывается паллиативная помощь.

- Главное, система способствовала созданию новых условий, введению новых услуг, оптимизации действий социальных работников. Так что теперь в социальном обслуживании пожилых людей речь идет не просто об уходе, а о повышении качества их жизни и ее продолжительности, - подчеркнул Иван Ульянченко, министр труда и соцзащиты населения СК.

Пока система внедряется только на трети территорий края, в последующие два года будет охвачено уже все Ставрополье. Отметим, что и сам край - пилотный для реализации нового подхода, всего в этом году систему долговременного ухода строят в 12 регионах России.

С рюкзаками за спиной - Нам сейчас легко работать, мы только за этот год в рамках регионального проекта «Старшее поколение» получили почти 900 единиц оборудования! - говорит Наталья Дмитриевна. - Специальные доски для перемещения, пояса, скользящие простыни - с ними уход выходит на новый уровень: и соцработник спину не надорвет, и человеку, которому уход требуется, будет комфортно.

Когда сотрудник отправляется на дом к лежачему больному, он несет с собой, помимо скользящих простыней, средства для профилактики пролежней, крем для ухода за телом, соляную грелку, чтобы согреть мерзнущие руки и ноги, массажный валик и многое другое. Доски для перемещения тем, кому они требуются, выдаются напрокат и хранятся у больного дома.

По дороге соцработнику нужно еще и в магазин зайти за хлебом и молоком для подопечного. Тащить в пакетах и продукты, и все необходимое для ухода тяжело и неудобно.

В Предгорном ЦСОН придумали, как облегчить труд сотрудников: закупили в рамках регионального проекта «Старшее поколение» рюкзаки - они обеспечивают равномерную нагрузку на позвоночник, и оснастили их всем необходимым.

Хорошую инициативу в краевом министерстве соцзащиты поддержали и транслировали на все центры соцобслуживания, где система внедряется.

Кстати, в рамках реализации регионального проекта «Старшее поколение» для обеспечения качественного ухода в этом году минсоцзащиты ввело дополнительные ставки помощников по уходу - сиделок. Сегодня 110 социальных работников в разных районах края отправляются к пожилым и инвалидам, которым требуется значительная помощь со стороны, с рюкзаками за спиной.

Опыт Ставропольского края взяли на вооружение и в других регионах.

Общение для здоровья

- Один из базисных принципов системы долговременного ухода - непрерывность, - говорят в минсоцзащиты. Соцработник посещает получателя услуг, общается с ним и замечает изменения в поведении: раздражительность, проблемы с памятью, явные признаки деменции. Таким людям предлагают посетить группы дневного пребывания, открытые в этом году в восьми центрах соцобслуживания на базе социально-оздоровительного отделения. Это отдельные помещения, в которых все оборудовано по-домашнему: мягкая мебель, большой телевизор, караоке, обеденные группы.

Людей привозят на машине, и они проводят здесь целый день: завтракают и обедают, занимаются со специалистами лечебной физкультурой, тренируют память, слушают музыку, общаются с психологом и друг с другом. Здесь есть стол-мозаика, стол для рисования песком, компьютерные программы и оборудование для коррекции когнитивных расстройств.

Как говорят социальные работники, буквально за один-два месяца можно увидеть прогресс: у человека меняется эмоциональное состояние, общее самочувствие. У женщин появляется желание делать прически. Даже самые раздражительные проявляют интерес к общению, творчеству, перестраиваясь на позитив. Это значит, что человек начинает хотеть жить!

Деменцию нельзя вылечить, но можно приостановить ее развитие - и уже это качественно улучшает жизнь. К тому же, посещение групп дневного пребывания дает близким пожилого человека возможность получить «передышку».

Научить ухаживать

Весь этот год для сотрудников пилотных центров соцобслуживания проходит под знаком обучения: они учатся сами, как очно, так и онлайн, и делятся знаниями с членами семей тех, кто тяжело болен или страдает когнитивными расстройствами.

При каждом пилотном центре работают школы ухода, людям рассказывают, как правильно ухаживать за родными, разрешать семейные конфликты, показывают, как пользоваться техническими средствами реабилитации (ТСР). Только за 10 месяцев обучение в школах ухода прошли 795 человек.

Взять оборудование для ухода и реабилитации можно в организованных пунктах проката, для них в рамках реализации регионального проекта «Старшее поколение» министерством соцзащиты СК уже закуплено более тысячи единиц ТСР.

ВАЖНО!

Региональный проект «Старшее поколение», рассчитанный до 2024 года, входит в состав государственной программы Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» и в то же время является частью национального проекта «Демография».

Общий объем средств, направленных на создание системы в 2019 году, составил более 108 миллионов рублей, более половины из них - свыше 57 миллионов рублей - из бюджета Ставрополья, эти деньги предусмотрены на заработную плату специалистов пилотных организаций социального обслуживания, участвующих в долговременном уходе.