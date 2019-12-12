2019-12-12T16:22:15+03:00
Общество

Кто заплатит за мазут?

В Российском союзе промышленников и предпринимателей считают, что борьба с суррогатами топлива не должна вести к росту цен, и предлагают не облагать мазут акцизами
Павел ЧЕРНЫШОВ
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Андрей Мельниченко и Игорь Нечаев договорились о необходимости изменений налогового законодательства. Автор фото: АНАСТАСИЯ МЕРЕНОВА.Андрей Мельниченко и Игорь Нечаев договорились о необходимости изменений налогового законодательства. Автор фото: АНАСТАСИЯ МЕРЕНОВА.
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Российских деловых экспертов беспокоит расширение списка подакцизных товаров в Налоговом кодексе, руководители отечественных промышленных компаний опасаются того, что это может привести к увеличению нагрузки на горнопромышленные предприятия.

Сегодня для обсуждения этой проблемы в Российском Союзе промышленников и предпринимателей собрались на совместное заседание комиссия по горнопромышленному комплексу и комитет по экологии, заседание провёл член Бюро Правления РСПП Андрей Мельниченко (владелец компаний «ЕвроХим» и СУЭК).

В настоящее время тёмные нефтепродукты не являются подакцизными, но с 1 апреля ситуация изменится. В правительстве утверждают, что это необходимо для борьбы с суррогатами под видом мазута.

Однако каждая медаль имеет и обратную сторону... Вот, что сказал первый заместитель председателя комитета РСПП по экологии и природопользованию, генеральный директор «ЕвроХима» Игорь Нечаев:

- Использующие мазут предприятия с начала второго квартала будущего года начнут платить акцизы, а из-за этого серьёзно вырастут производственные издержки. А ведь, например, на Севере у мазута просто нет альтернативы! В конечном итоге цена выпускаемой продукции и убытки предприятий вырастут, а их конкурентоспособность снизится.

С ним согласен и директор по продажам сырья, закупкам и логистике компании «Северсталь» Дмитрий Сахно:

- Может получиться так, что за урегулирование проблем на рынке топлива расплатятся северные промышленные предприятия, поэтому было бы целесообразно отложить введение нормы об уплате акциза на год и привлечь к широкому обсуждению экспертов и предпринимателей.

По итогам сегодняшнего обсуждения проблемы в РСПП решили попросить правительство скорректировать законодательные изменения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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