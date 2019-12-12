2019-12-12T12:29:58+03:00
Общество

Стало известно, сколько миллиардеров проживает в Ставропольском крае

Налоговики рассказали, сколько зарабатывают самые богатые жители региона
Ася АСРЯН
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Среди ставропольских миллионеров о доходе от 100 миллионов до 500 миллионов – заявили 79 налогоплательщикаСреди ставропольских миллионеров о доходе от 100 миллионов до 500 миллионов – заявили 79 налогоплательщикаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В УФНС России по Ставропольскому краю подвели итоги декларационной кампании по налогу на доходы физических лиц, полученных в 2018 году. Так, доход свыше миллиона рублей получают 9428 ставропольцев.

Богачей, чей доход превышает сумму в один миллиард – всего три человека в регионе. Это столько же, сколько и в 2017 году

Среди ставропольских миллионеров о доходе от 100 миллионов до 500 миллионов – заявили 79 налогоплательщиков. А вот от 500 миллионов до одного миллиарда – 17 жителей региона.

– Всего за 2018 год декларации в налоговый орган предоставили 78820 налогоплательщиков. Общая сумма дохода, заявленная ими в декларациях за 2018 год, составила 72 млрд 371 млн рублей. Сами налогоплательщики часто указывают доход от ценных бумаг, – сообщила «КП-Северный Кавказ» заместитель начальника отдела работы с налогоплательщиками УФНС России по Ставропольскому краю Марианна Фролова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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