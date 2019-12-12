«Логика на грани фантастики»: Собчак прокомментировала слова Кадырова, адресованные Сокурову

Скандальное высказывание главы Чечни Рамзана Кадырова по поводу вопроса российского режиссера Александра Сокурова не оставили равнодушными политиков, журналистов и телеведущих. Так, накануне режиссер на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека, обращаясь к президенту, предложил переосмыслить звание Героя России.

— Как может быть, что погибшие солдаты Псковской дивизии носят то же звание, что и воевавшие с ним Кадыровы? И как понять, что они, воевавшие с Россией, эти воинские награды принимают? — задал вопрос Сокуров.

После этого глава Чечни публично ответил Сокурову на предложение лишить его и отца званий «Героя России».

—Благодаря мудрой политике Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова более 7-ми тысяч человек были амнистированы, выведены из рядов НВФ, разоружены. Это в сотни раз сократило количество гробов, отправляемых из Чечни во все регионы России, — написал Кадыров в своем телеграм-канале. За такие провокационные высказывания, грубо искажающие действительность, вас следовало призвать к ответственности в соответствие с законом, — ответил Кадыров.

Также чеченский лидер сказал, что «пока есть такие, как Сокуров, против России будут вводить любые санкции».

Это мнение не понравилось российской телеведущей Ксении Собчак. В ответ на эти высказывания она выразила свое мнение в телеграм-канале.

— С лёгкой руки Рамзана Кадырова «такие, как режиссёр Александр Сокуров» вдруг стали виновными в санкциях против России и, в частности, драконовских мер WADA. «Логика на грани фантастики», — заявила телеведущая.

Напомним, что на вопрос Сокурова президент России Владимир Путин ответил:

— Кавказ —очень тонкая вещь. Чеченский народ пострадал от тех, кто выдумывал новую Россию также как и многие другие народы Кавказа. Некоторые люди воспользовались этой исторической памятью несправедливости, начали внедрять свои собственные идеи и подталкивать их для того, чтобы использовать чеченский народ для разрушения нашей страны. Слава богу, хватило здравого ума, чувства самосохранения у самого чеченского народа и других народов России, чтобы выйти из этой кровавой истории. И если кто-то из них, независимо от служебного положения встал на сторону России, работает на нее, защищает ее, а также готов отдать за нее жизнь, он достоин того, чтобы называться Героем Российской Федерации, — ответил Путин.

Вместе с тем глава государства подчеркнул, что если человек когда-то совершал хорошие дела, а сегодня нарушает законы, к нему придется применять меры.

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