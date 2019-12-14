Как в Ставрополе зажигали елки: сотни огней смартфонов и жаркие объятия

Новый год уже совсем близко. И в этом году почувствовать его приближение удастся еще раньше. Город уже вовсю украрашают гирляндами, мишурой, шарами и прочей новогодней атрибутикой. Но по-настоящему новогодней атмосфера в городе стала после того, как накануне вечером на центральной площади краевого центра зажгли огни на главной елке Ставрополья. Хоть погода в этот день и была не очень располагающей к гуляньям, к 17.00 на площади Ленина собралось очень много людей. Еще бы! Ведь ждал всех настоящий праздник.

Счастливые зрителиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Шоу началось с концерта. Перед зрителями выступали творческие и вокальные коллективы краевого центра. Чтобы согреться, многие активно подпевали артистам и даже танцевали.

Новогоднее шоуФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Согревающие объятияФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Сверху все видно!Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Новогодние песниФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

А в это время недалеко от сцены кипела работа, шла настоящая проверка. Ставропольские Дед Мороз и Снегурочка инспектировали каток, который 14 декабря открыл свои двери для всех желающих. И кстати, в этом году каток крытый, так что снегопад не станет помехой для любителей льда. Главный волшебник края оценил новую ледовую площадку на отлично.

Дед Мороз и Снегурочка на каткеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Но, конечно, Деда мороза и Снегурочку с особым волнением уже ждали маленькие ставропольцы. Всем собравшимся Дед мороз и Снегурочка пожелали здоровья и счатья. А затем главный ставропольский волшебник трижды ударил посохом и под бурные аплодисменты загорелись яркие огоньки на главной пушистой зеленой красавице, а также все остальные елочки на площади.

- Елки к празднику готовы!Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Многие зажигали фонарики в телефонахФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Затем всех гостей праздника поздравил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров. Он пожелал ставропольцам исполнения всех желаний и радостных событий в новом 2020 году.

Поздравление губернатораФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Но праздник на этом не закончился! Здание правительства в этот вечер превратилось в огромный экран, на котором ставропольцы любовались масштабным проекционным шоу с эффектами дополненной реальности. Картинка сменялась одна за другой - в шоу попали и самые красивые символы и виды края, значимые в истории страны и Ставрополья люди и события. И конечно, каждый старался запечатлеть размах и красоту этого шоу на свой смартфон!

Проекционное шоуФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Впечатления на все новогодние праздники!Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

...целое море фонариковФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Все зрители снимали на смартфоныФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Зажжение елкиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Ну а завершился праздник красочным фейерверком и дискотекой под открытым небом. Да и после ставропоцы с площади расходиться не торопились - горожане гуляли и фотографировались:

- Праздник получился классный, мы так зарядились этой атмосферой. Очень хочется забрать с собой это хорошее настроение и детское ощущение приближающегося Нового года, подарков и веселья. И главное, чтобы его хватило не только на уходящий год, - поделилась в "КП" Ольга Смиронова.

Праздничное селфиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Главная елка края горит праздничными огнямиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

КСТАТИ

Всего в предновогодний период и во время зимних каникул на Ставрополье пройдет более 2 тысяч праздничных мероприятий.