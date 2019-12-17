Как на Ставрополье оздоравливают первичное звено медицины

Накануне Госсовета, прошедшего в Калининградской области, принято решение о разработке новой программы по развитию первичного звена здравоохранения с финансированием из федерального бюджета в размере 550 миллиардов рублей в течение пяти лет. О том, как это направление будет развиваться в крае, рассказал министр здравоохранения Ставрополья Виктор Мажаров.

Ускорить работу поможет новая федеральная программа

- Виктор Николаевич, расскажите о том, какая работа по развитию первичного звена сегодня ведется в крае?

- Последние шесть лет у нас не только не закрываются ФАПы, поликлиники и участковые больницы, а напротив, открываются новые. В старых идет реконструкция или капитальный ремонт. Губернатор лично контролирует эти вопросы и состояние дел в первичном звене.

В рамках государственной программы Ставропольского края «Развитие здравоохранения» на проведение капремонта объектов здравоохранения и приобретение оборудования в 2019 году из краевого бюджета выделено 710 млн рублей. На будущий год эту сумму планируется увеличить до 875 млн рублей.

Только за прошлый и текущий год в общей сложности открыто 19 фельдшерских пунктов в тех населенных пунктах, в которых раньше вообще никогда не было лечебных учреждений. И не каждый регион может похвастаться такими результатами. На завершение формирования сети фельдшерских пунктов только в текущем году в рамках проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи в Ставропольском крае» из краевого бюджета выделено 12,5 млн рублей.

Но работы еще очень много, и многие вопросы до конца не решены. Ускорить работу по приведению в порядок лечебных учреждений края поможет новая федеральная программа. Президент РФ поставил перед нами ряд задач. Во-первых, до 2024 года лечебные учреждения первичного звена должны быть укомплектованы кадрами на 95%.

- Реальная ли это задача?

- Реальная, и мы ее однозначно выполним. Серьезно нам помогает решать эту задачу медуниверситет, совместный с которым у нас разработан региональный проект «Обеспечение медицинских организаций государственной системы здравоохранения Ставропольского края квалифицированными кадрами». Одним из направлений проекта является целевое обучение студентов-медиков.

Министр здравоохранения СК Виктор Мажаров.

Приятно было услышать, когда на Госсовете президент отметил, что надо увеличивать целевой набор. Нам надо готовить все больше и больше медицинских кадров. Востребованность в них большая. Дефицит в этой сфере на сегодняшний день составляет порядка 800 специалистов. Помимо этого, в сфере здравоохранения работает много лиц пенсионного возраста, которым тоже надо готовить смену.

- Какие еще проблемы отрасли поможет решить будущая программа?

- Одна из основных задач программы - это укрепление материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений. По поручению Минздрава РФ в свете решений Госсовета мы в экстренном порядке сейчас проводим анализ состояния первичного звена - какие учреждения нуждаются в ремонте (а таких около половины).

Многое сделано, но еще много сделать предстоит. Сейчас мы заполняем паспорта первичных учреждений. Все эти данные будут направлены в Минздрав РФ, и на их основе будут разрабатываться программы по развитию первичного звена во всех регионах России.

- Губернатор Владимир Владимиров озвучил планы по разработке региональной программы развития первичного звена здравоохранения к январю будущего года. И, наверное, по результатам анализа состояния поликлиник, ФАПов и других учреждений будут откорректированы и уже действующие программы в этой сфере?

- Да. Федеральная помощь должна ускорить процесс укрепления материально-технической базы лечебных учреждений края. Но мы продолжаем эту работу и за счет краевых средств в рамках регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи в Ставропольском крае».

Актуальны в крае и вопросы перевооружения поликлиник и участковых больниц, потому что многое оборудование устарело. К примеру, сейчас мы при федеральной поддержке проводим замену рентген-аппаратов, которые прослужили по 30 - 35 лет, в детских поликлиниках.

- По итогам заседания Госсовета было принято решение о выделении очень серьезной суммы денег из федерального бюджета на развитие первичного звена здравоохранения. Какие новые задачи позволит решить федеральная помощь и какие планы будут заложены в региональной программе?

- У нас есть населенные пункты, где фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты требуют реконструкции. Некоторые из них находятся в аварийном состоянии. Эти объекты надо снести и построить новые. Такая же ситуация и с участковыми больницами. Одновременно нужно переоснастить их и подготовить для них кадры.

Все эти задачи будут заложены в новой программе. Причем нам их просто необходимо решить в обязательном порядке в период действия этой программы.

Медпомощь станет еще доступнее

- Виктор Николаевич, будут ли сохранены действующие способы повышения доступности медицинской помощи жителям отдаленных территорий?

- Конечно. В крае второй год действует региональный проект «За здоровье». Инициированный губернатором. Она очень эффективна и доказала свою жизнеспособность. С февраля 2018 года мы организуем выезды бригад медицинских работников краевых, городских и районных больниц. За время реализации программы через эти бригады прошли больше 120 тысяч человек. Несколько тысяч пациентов после осмотров и консультаций специалистов были госпитализированы в лечебные учреждения, другие прошли амбулаторное лечение.

Эти выезды дают возможность раннего выявления заболеваний. Значительно увеличилось, в том числе, количество раннего выявления онкологии. А соответственно, растет и шанс пациентов на выздоровление.

Есть поручение губернатора продолжить работу в этом направлении. И я могу прямо сказать: это даст возможность увеличить среднюю продолжительность жизни населения нашего края и снизить общую смертность жителей региона.

- В вопросе обеспечения доступности первичной помощи немаловажную роль играет время простаивания в очередях в регистратуру и простота процедуры записи на прием к врачу. Что делается в крае в этом направлении?

- Мы активно внедряем метод бережливого производства в поликлиниках. Ряд лечебных учреждений амбулаторного типа уже работают в полную силу. Первыми пилотами выступили учреждения города Ставрополя, и на сегодняшний день в этих учреждениях схема бережливых поликлиник отработана до автоматизма. Далее программа очень серьезно расширена. Наша основная задача, чтобы бережливое производство работало во всех учреждениях амбулаторно-поликлинической сети края.

- А электронная запись?

- В амбулаторной сети ведется не только электронная запись. Мы ведем электронную историю болезни, электронную выписку рецептов. Больше того, у нас налажен контакт с медико-социальной экспертизой, и оформление документов у нас идет в электронном виде по защищенным каналам. В общем, работа ведется по всем направлениям, но еще многое предстоит сделать.

- И новая программа поможет ускорить этот процесс? Когда она начнет действовать?

- В начале будущего года мы обязаны подготовить и защитить краевую программу по развитию первичного звена. Она будет утверждаться на федеральном уровне в июне, а уже во втором полугодии 2020 года начнется ее реализация.

Кстати

Санавиация - эффективный способ оперативно оказывать экстренную помощь жителям отдаленных сел. Но вопрос дорогостоящий. По словам министра, и его удалось решить:

- На сегодняшний день вопрос о работе санавиации с использованием воздушных судов уже решен. Мы вошли в федеральную программу, а реализация этого проекта начнется с 2020 года. Сегодня идет проектирование вертолетных площадок, где будут садиться суда, решаются вопросы подвоза пациентов. Более того, на следующий год уже запланировано и определенное количество вылетов вертолетов для обеспечения санавиации.

На сегодняшний день отдаленные территории получают скорую медпомощь с помощью автотранспорта, но, когда необходима экстренная помощь, без воздушных судов нам не обойтись.