2019-12-17T14:17:09+03:00
Общество

СКФУ реализует дополнительное образование в актуальных областях цифровой экономики

Повышение квалификации стало возможным для 2300 человек
Анна БОРИСОВА
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На занятиях в рамках программы повышения квалификации в СКФУ.На занятиях в рамках программы повышения квалификации в СКФУ.
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Университет выиграл грантовый конкурс и получил субсидию из федерального бюджета на реализацию проекта по обучению граждан в рамках федерального проекта «Новые возможности для каждого» национального проекта «Образование».

Дополнительное образование осуществляется силами шести институтов СКФУ. Обучение по программам повышения квалификации проходят представители организаций, предприятий реального сектора экономики, образовательного сообщества.

Общая тема обучения - «Цифровая трансформация в экономике России».

- Организация обучения по дополнительным программам по таким актуальным и важным для государства темам - это показатель признания профессионализма сотрудников СКФУ со стороны Минобрнауки РФ, - говорит начальник управления дополнительного образования и повышения квалификации СКФУ Наталья Федотова. - Мы проанализировали, что сейчас востребовано в запросах на повышение квалификации, дополнительное образование, и создали именно такие образовательные программы, из которых наши слушатели вынесут и новые знания по цифровой экономике, и максимум практической пользы.

В СКФУ реализуют дополнительное образование по семи программам. Например, программа «Информационно-технологическое взаимодействие в условиях цифровой экономики» направлена на повышение квалификации в сфере подготовки кадрового потенциала для цифровой экономики. В частности, таким образом готовят цифровых кураторов, способных консультировать других и повышать цифровую грамотность населения.

По программе «Управление человеческими ресурсами в условиях цифровизации общества» слушатели изучают цифровые технологии в психологии и образовании, рекрутинг и технологии эффективного поиска работы, другие актуальные темы.

Повышение квалификации по программе «Цифровая трансформация: интеллектуальные энергетические системы» актуально для работающих в электросетевых компаниях региона.

- На курсах мы изучаем такие направления, как например, технологии энергосистем будущего, проектирование цифровых подстанций - это то, в каком направлении развивается современная энергетика. Только осваивая новые знания, мы получаем возможность соответствовать вызовам времени и эффективнее делать свою работу, - говорит слушатель программы Иван Соловьев, заместитель ГИ ЗЭС филиала «Россети Северный Кавказ»-«Ставропольэнерго».

Всем, кто успешно освоит программу дополнительного образования и пройдет итоговую аттестацию, в СКФУ выдадут удостоверения о повышении квалификации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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