2019-12-18T11:11:41+03:00
Общество

12-й подозреваемый в убийстве начальника ЦПЭ Ингушетии мог выполнять роль киллера в составе ОПГ

Сейчас 32-летнего задержанного допрашивают силовики
Ася АСРЯН
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Силовики привлекли к делу 12-го по счету подозреваемого в убийстве главы Центра «Э» ИнгушетииСиловики привлекли к делу 12-го по счету подозреваемого в убийстве главы Центра «Э» Ингушетии
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Последний задержанный по делу в убийстве главы Центра «Э» Ингушетии и его брата, ранее находился в поле зрения правоохранителей по подозрению в участии в ОПГ, причастной к убийствам местных жителей. 32-летний мужчина мог входить в банду киллеров, сообщает «Интерфакс-Юг».

Известно, что злоумышленник был хорошо знаком с осужденным по делу об убийстве в Экажево выступавшего против баталхаджинской секты жителя села Сурхахи Асхаба Мержоева по религиозным мотивам. Мужчина погиб в своей машине во время обстрела.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что силовики привлекли к делу 12-го по счету подозреваемого в убийстве главы Центра «Э» Ингушетии. Им стал член так называемой «экажевской бандгруппы» 32-летний Беслан Хидриев. Его задержали сегодня в Экажево, откуда в отделение ранее забрали еще нескольких жителей.

Именно в этом ингушском селе, как писали в социальных сетях, после расправы над Ибрагимом Эльджаркиевым запустили грандиозный салют. Там же живут члены клана Белхароевых, которые могли «заказать» главу ингушского ЦПЭ в счет кровной мести.

32-летний мужчина мог входить в банду киллеров

32-летний мужчина мог входить в банду киллеров

По версии следствия, люди из влиятельной религиозной общины считали Эльджаркиева причастным к убийству правнука духовного лидера Ибрагима Белхароева.

Всего фигурантов дела — 40 человек. Первая шестерка подозреваемых была задержана 6 декабря по делу о январском покушении. Эльджеркиев тогда выжил.

Киллером, который застрелил главу ЦПЭ с братом 2 ноября, стал 46-летний Курейша Картоев. Он в международном розыске. Главарем банды СКР считает «торговца нефтью» Хасана Полонкоева.

Сейчас под госзащитой находятся выживший в январском покушении офицер ФСБ Зелимхан Котиев и зять Ибрагима Эльджеркиева, сотрудник Центра «Э» Адам Хамхоев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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