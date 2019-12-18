Глава богатейшего клана России отрицает обыски и уголовное преследование

Глава богатейшего клана в России, самый богатый миллиардер Северного Кавказа этнический ингуш Михаил Гуцериев и пресс-служба его промышленно-финансовой группы «Сафмар» заявили, что информация об проходящих в холдинге обысках является недостоверной.

— Это не правда. Это провокация, — цитирует миллиардера «КомерсантЪ».

Информацию о проводимых обысках в компании Гуцериева распространили известные Telegram-каналы. Позже сообщение подхватили СМИ. Сообщение распространилось так быстро, что пресс-службе «Сафмара» пришлось делать официальное заявление.

— Утром 18 декабря в СМИ и Telegram-каналах стала распространяться информация об обысках в офисах группы «Сафмар» и уголовных делах, возбужденных против компаний группы. Мы официально заявляем, что эта информация не соответствует действительности — у правоохранительных органов отсутствуют какие-либо претензии к компаниям группы, — говорится в сообщении на официальном сайте «Сафмара».

Напомним, что промышленно-финансовая группа компаний миллиардера Гуцериева является многоотраслевым конгломератом. «Сафмар» занимается добычей и переработкой угля и нефти, строительством и ритейлом, владеет собственными гостиничными комплексами, пенсионным фондом, а также телеканалами и радиостанциями.

КСТАТИ

Чеченский и ингушский кланы стали самыми богатыми в России

Клан ингушских бизнесменов Гуцериевых стал самой богатой семьёй России, в очередной раз заняв первое место в ежегодном списке Forbes. На девятом месте расположился другой кавказский клан — этнические чеченцы Бажаевы. Традиционно, в список попадала ещё дагестанская семья миллиардеров Магомедовых, однако сейчас Зиявудин и Магомед знакомятся с предъявленными обвинениями в хищении 11 миллиардов рублей, сидя в следственном изоляторе «Лефортово», а их активы заморожены в целях дальнейшего возмещения ущерба (подробности).