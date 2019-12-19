Что тебе подарить, человек мой дорогой?

Пусть декабрь по всем законам астрономии является самым темным месяцем, но мы-то знаем, что это лучшее время в году - яркое от волшебных огоньков и сверкающих елок. А еще это самый сумасшедший месяц, когда все заняты приятными предновогодними хлопотами. Самые дальновидные (а сразу скажем, что таких немного) уже купили подарки за несколько месяцев вперед на распродажах или в интернет-магазинах и, посмеиваясь, наблюдают за всеми остальными бегунами по переполненным магазинам. И вот таких любителей тянуть до последнего - большинство. Да потому что так трудно выбрать подарок, когда глаза разбегаются от изобилия на прилавках и витринах. Но не надо паники - вот несколько лайфхаков, которые помогут порадовать родных и близких. Не благодарите.

Загляните в семейный альбом

Самый лучший подарок - память. Не поленитесь, пролистайте старые архивы фотографий в компьютере и телефоне или даже откройте старые альбомы. Выберите наиболее дорогие снимки, напечатайте фотографии или закажите готовую фотокнигу и подарите любимым воспоминания о лучших моментах. Еще идея - выберите одну фотографию и закажите в мастерской фотопечать на холсте с имитацией настоящей картины. Оформите ее в багет - и этот шедевр займет почетное место в гостиной. Уверяем - вы удивитесь, как обрадуются ваши родные и друзья таким подаркам!

Библиотека в кармане

Лучший подарок - книга, так считалось в Советском Союзе. Сейчас, пожалуй, не все разделяют это утверждение, поскольку жизнь мчится в бешеном темпе и носить с собой тяжелые фолианты не всегда удобно. Тем не менее, если вы уверены, что тот, кому вы готовите подарок - любит почитать, можно подарить ему электронную книгу. Правда, это удовольствие не из дешевых: книга стоит от 4000 рублей. Но к ней можно подарить годовую подписку на электронные библиотеки: МТС, Литрес или BookMate. C учетом того, что хорошие книги в магазине стоят от 500 рублей и дороже, покупка электронки, в которую хоть Ленинскую библиотеку загрузи, - вполне оправданна.

Бабушки и дедушки в тренде

Если вы хотите сделать подарок своим пожилым родителям, бабушкам или дедушкам, а традиционные халаты и посуда им уже надоели, проявите креатив. Покажите им, что вы не считаете их «нафталином» и что они вполне современны для того, чтобы пользоваться популярными технологическими новинками. В этом случае как нельзя лучше подойдут умные часы.

Совет: выбирайте модель специально для старшего поколения. Они имеют крупный циферблат с хорошей подсветкой и понятный интерфейс. А кроме того, этот гаджет сделает подарок и вам - вы наконец-то сможете спать спокойно, не беспокоясь ежеминутно о родителях. Ведь он оснащен датчиком падения, который известит вас в случае экстренной ситуации.

А самое главное - устройство имеет тревожную кнопку, которая моментально подаст сигнал не только вам, но и в круглосуточный диспетчерский центр. Кстати, сейчас самый новогодний оператор МТС предлагает такие часы с солидной скидкой, да еще и в комплекте со льготами на сервис экстренной помощи и мобильную связь.

Спутник в помощь

Если читать ваши друзья и близкие не очень любят, на досуге предпочитая просмотр кинофильмов и телепередач, подарите им комплект Спутникового ТВ. Особенно актуален этот вариант будет для тех, кто живет в частном доме или коттедже. Он позволит смотреть сотни каналов в отличном цифровом качестве и на любой вкус.

Например, в МТС полный комплект оборудования обойдется в 3990 рублей. А если вы решите одновременно подключить и мобильный интернет, то еще дешевле - всего 2990 рублей (спойлер: МТС мы выбрали потому, что у них самая яркая красная тарелка - новогодняя. Да и веселая «мобильная» комедия «Тариф новогодний» прочно ассоциируется у нас с чудесами и романтикой).

Новое поколение выбирает

Итак, настало время выбрать подарок для ребенка. Вы уже успели заработать несколько седых волос, читая украдкой письмо вашего сорванца Деду Морозу? Конечно, хотелки современных детей растут гораздо быстрее, чем доходы их пап и мам. Но детей вполне можно порадовать, не разорив полностью семейный бюджет.

Для ребят до 8 - 10 лет отличным подарком могут стать умные часы. Яркий браслет, красивый дизайн, наличие в функционале простых игр и возможность пользоваться голосовым помощником - это они точно оценят. А папы и мамы будут всегда знать, где находится ребенок, - с помощью персонального компьютера или мобильного приложения в своем смартфоне. Кроме того. С помощью часов можно и совершать голосовые звонки, что тоже очень удобно. К тому же, часы потерять гораздо сложнее, чем классический смартфон, а значит, есть надежда, что гаджет прослужит вашему ребенку достаточно долго.

Для ребят постарше подойдут модные фитнес-браслеты, которые пригодятся для занятий спортом. Кстати, их даже можно не снимать в душе и бассейне, благодаря водонепроницаемой конструкции. Так что готовьтесь, что подросток станет неразлучен со своим подарком.

Ну и, конечно, отличным подарком станет смартфон. Сейчас в салонах МТС появились очень интересные модели по достаточно приятным ценам. Они имеют сразу мощную фронтальную и несколько тыльных камер с различными объективами. Причем, если ваш тинейджер является фанатом селфи, присмотритесь к смартфону с усиленной фронтальной камерой в 40 и более мегапикселей.

Собираясь праздновать Новый год, не упустите самое главное - создайте себе и близким хорошее настроение! Прихватите его и, конечно, бутылку шампанского и хороший шоколад и отправляйтесь с подарками в гости. И еще: обязательно загадайте желание под бой курантов с бокалом в руке - тогда оно непременно исполнится!

Хоть в театр, хоть на воздушный шар

Досуг друзьям и близким можно организовать и более оригинальным способом: подарить им поход на мастер-класс. Причем перечень может быть самым разнообразным - от испанских танцев и гончарки до лепки пельменей и японской вышивки. Тут главное угадать, что друзьям или близким точно понравится.

А если они предпочитают активный образ жизни, подарите им особенное развлечение. Это может быть путевка на однодневную экскурсию в горы, урок сноуборда с профессиональным инструктором или сертификат на полет на воздушном шаре. Последнее предложение особенно актуально для парочек или, если даритель намеревается сделать своей избраннице предложение и хочет, чтобы это событие запомнилось на долгие годы.

Подсказка: проще всего найти массу привлекательных предложений в Инстаграме. Только проверяйте внимательно поставщиков услуг и читайте отзывы их клиентов, чтобы не испортить себе праздник некачественным сервисом.

Но если с мастер-классом заморачиваться не хочется, можно подарить билет в театр или на концерт. Если не знаете, куда конкретно - можно посмотреть на сайтах с рекомендациями. На некоторых - даже купить билет. Кстати, многие сайты продают билеты без наценки, поэтому вам не придется переплачивать и не нужно тратить время на поход в театральную кассу.