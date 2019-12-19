2019-12-19T13:50:50+03:00
Общество

«Сильно не ....»: Басков похвастался перед рэпером, что он народный артист Чечни

«Золотой голос России» заявил, что после программы ему «понадобится психиатр»
Ася АСРЯН
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Звание народного артиста Чечни и Ингушетии присвоили Баскову прямо на концерте, посвященном инаугурации президента Чечни Рамзана КадыроваЗвание народного артиста Чечни и Ингушетии присвоили Баскову прямо на концерте, посвященном инаугурации президента Чечни Рамзана КадыроваФото: Михаил ФРОЛОВ
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Удивил «крепким словцом», иначе, и не скажешь про высказывание эстрадного и оперного певца Николая Баскова. Так, Максим Галкин запустил в YouTube программу «Музыкалити». В качестве звездных героев второго выпуска он пригласил «золотой голос России» Баскова и популярного рэпер-блогера Алишера Моргенштерн.

Басков в эфире представлял условно "взрослое поколение", а Моргенштерн – современную молодёжь. Однако, «старичок» эстрады выдержал не более 10-ти минут прослушивания "молодёжной музыки".

На большее уши певца не выдержали. Возмущенный Басков заявил, что исполнители при помощи своих треков «вдалбливают в головы молодым мысль, что «в жизни нет смысла». Моргенштерн не стал спорить, наоборот, дерзко ответил коллеге, что «в жизни нет никакого смысла».

Мнения «золотого голоса России» и 21-летнего рэпера во время прослушивания треков не сходились. Блогер пригрозил Баскову, что запишет о нём обличающий трек «дисс». Артиста это вовсе не напугало, он решил напомнить «молодому рэперу», что является народным артистом Чечни». И сделал это эмоционально, удивив поклонников.

- Ты не забывай, я народный артист Чечни, так что сильно не *****... – высказался Басков.Что касается прослушивания «музыки подростков», то «золотой голос России» заявил в программе, что после этого треша, ему «понадобится психиатр».

Напомним, что звание народного артиста Чечни и Ингушетии присвоили Николаю Баскову президенты двух республик прямо на концерте, посвященном инаугурации президента Чечни Рамзана Кадырова. Праздничное торжество происходило в 2007 году. Так, в начале своего выступления Басков исполнил песню, посвященную чеченской столице.

Растроганный этим ингушский президент Мурат Зязиков заявил, что песня про Грозный ему также близка и «будет правильным, если Басков будет также и народным артистом Ингушетии, а не только Чеченской Республики».

ИСТОЧНИК KP.RU

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