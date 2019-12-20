Крупнейшая на Северном Кавказе ГРЭС отмечает 45-летие

В День энергетика на Ставропольской ГРЭС соберут всех директоров, которые когда-то руководили предприятием, и заложат капсулу потомкам у памятного знака на территории электростанции. Это будет обращение к тем, кто придет работать через 50 лет.

- 45 лет - красивая дата, - говорит Олег Миридонов, директор Ставропольской ГРЭС. - Мой отец работал здесь, когда электроэнергия еще была в дефиците, потом, в 90-е, ее было больше, чем нужно. Но сейчас Россия развивается, развивается и энергетика, ведь это взаимосвязано. Наше предприятие востребовано в Ставропольском крае и на Северном Кавказе, а после предстоящей модернизации, уверен, будет обладать еще большим запасом мощности и надежности.

Речь идет о глобальных переменах, которые предстоят электростанции в рамках обновления всей энергосистемы страны. В этой связи руководство компании ПАО «ОГК-2» благодарно губернатору края Владимиру Владимирову, который поддержал Ставропольскую ГРЭС при обосновании необходимости ее модернизации и важности для региона. Это значит, что у ГРЭС есть будущее.

А ее история началась с запуска первого энергоблока мощностью 300 МВт, который состоялся в декабре 1974 года. Когда на ГРЭС были запущены все 8 энергоблоков, на Северном Кавказе был снят вопрос о дефиците электроэнергии.

Сегодня Ставропольская ГРЭС - крупнейшая тепловая электрическая станция на Северном Кавказе. Вся произведенная здесь электроэнергия отпускается на оптовый рынок, ее на ГРЭС вырабатывают столько, что хватило бы обеспечить весь Ставропольский край. А тепловая энергия поставляется потребителям Солнечнодольска.

- Наша главная задача, чтобы электростанция была готова к любой нештатной ситуации, а все резервное оборудование - к пуску по первому требованию. Потребители не должны почувствовать перебои в электроэнергии, - рассказывает Олег Борисович. - Гибкая маневренность помогает нам, будучи частью энергоструктуры Юга России, бесперебойно снабжать регион электроэнергией.

На ГРЭС постоянно идет техническое перевооружение и реконструкция, чтобы обеспечивать повышенную надежность работы и высокую степень экологической безопасности. Еще одна задача в рамках подготовки к модернизации - сохранить коллектив и провести программу по его омоложению, чтобы взрастить кадры, которые потребуются для решения задач нового уровня.

При этом на ГРЭС делают ставку и на ветеранов, поскольку именно они способны передать ценный опыт. На предприятии трудятся рабочие династии Зинченко, Манженко, Миридоновых, Тихоновых, Лаптевых и еще с десяток других. Директор уверен, что это - лучшие условия для сплава знаний ветеранов и энергии молодых.

Ставропольская ГРЭС сегодня - стабильное, надежное предприятие, сотрудники которого чувствуют себя защищенными и получают достойное вознаграждение за свой труд. В День энергетика самым лучшим вручат грамоты и торжественно отметят профессиональный праздник и 45-летие ГРЭС.