«Хочу, чтобы сын победил рак»: на Новый год «Комсомолка» с партнерами подарила праздник больным детям

Дни, месяцы и даже годы больные дети борются за свое здоровье, а порой и за жизнь. Из последних сил пытаются выкарабкаться из беды, свалившейся на их совсем хрупкие плечики, мужественно терпят бесконечные болезненные процедуры да еще и пытаются подбодрить своих измученных мам и пап обещанием скоро поправиться. Все мы очень хотим, чтобы они его выполнили.

Праздник для здоровья: театр кукол и "Комсомолка" поздравили маленьких пациентов 00:00 00:00

Ребятишки с большим удовольствием и вниманием смотрели спектакльФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

ЗАБОТА И УЛЫБКИ ТВОРЯТ ЧУДЕСА!

А чтобы поддержать ребят, их родных и близких, поднять им настроение, зарядить их позитивом (ведь мы знаем, что забота, внимание, хорошее настроение и улыбки способны творить чудеса!), «Комсомольская правда» решила подарить маленьким пациентам Ставропольской краевой детской клинической больницы волшебный Новый год - с подарками, Дедом Морозом, Снегурочкой и зрелищным выступлением артистов Ставропольского краевого театра кукол.

Даже взрослые получили большое удовольствие от представленияФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

А помогли нам в этом благом деле наши замечательные партнеры. Забегая вперед, скажем - от нашего предпраздничного сюрприза мальчики и девочки пришли в восторг.

Партнеры рады, что их подарки деткам очень понравилисьФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Финансовую поддержку доброй акции оказала известная в России компания - ООО «Солар системс». Уже 5 лет она активно и успешно развивает в нашей стране экологически чистую солнечную энергетику.

В 2019 году благодаря ООО «Солар системс» на Ставрополье были введены 4 очереди Старомарьевской солнечной электростанции. В следующем году мощность парка достигнет 100 МВт - он станет одним из крупнейших генераторов экологически чистой энергии в России.

«Солар системс» заботится о будущем нашей планеты, о природе, а ведь дети - это и есть наше с вами будущее. И в наших с вами силах сделать их хоть немного счастливее, помочь им расти здоровыми.

Подарки для маленьких пациентов приготовил «Книжный дом» - ребята получили наборы для рисования (карандаши, фломастеры, альбомы).

Наши партнеры постарались подарить самый незабываемый Новый годФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

А парк развлечений «Фанки Таун» вручил детям билеты в городок с аттракционами и игровыми автоматами.

Парк «Фанки Таун» находится в ТЦ «Москва» в Ставрополе и занимает там площадь в 2,2 тысячи кв. метров (!), на которых разместились автодром, боулинг, аттракционы «По волнам» и «Прыгающие машинки», автоматы с подарками и игровые автоматы, магазин игрушек... Всего не перечислить! Детский центр насчитывает около 100 видов развлечений для ребят всех возрастов и даже взрослых. Его изюминка - активити-парк «Подводный мир», который отлично подойдет и маленьким непоседам, и подросткам. В активити-парке есть несколько батутов и больших горок, тарзанка и гигантская паутина. Даже ниндзя-квест и скалодром поместились! И пока мальчишки и девчата постарше покоряют высоту, карапузы могут часами резвиться в бассейне с сухими шарами, развивая мелкую моторику и воображение.

Получив в подарок пригласительные в эту сказку, детки из краевой больницы с большим нетерпением ждут выписки. Все они, конечно, очень хотят поскорее поехать в парк и как следует там повеселиться.

Кстати, «Фанки Таун» не впервые занимается благотворительностью. Проведение бесплатных красочных шоу, развивающих и развлекательных программ для детей уже давно стали его визитной карточкой.

ПРАЗДНИК ВМЕСТО ЛЕКАРСТВА

В больнице нас встретили больше ста ребятишек. Кто-то попал сюда с аппендицитом, и его выпишут уже на днях. Но есть здесь крохи, чье детство безжалостно крадет рак. Маленькие пациенты давно уже живут в палатах гематологического отделения, и для них праздник от «Комсомолки» и ее отзывчивых партнеров стал особенно трогательным.

Мама Сашеньки просит, чтобы сын победил рак 00:00 00:00

- Мне 5 лет. Мне понравилась мышь и эльф, - поделился с нами своими впечатлениями после кукольного спектакля «Дюймовочка» маленький Саша.

Снегурочка подарила детям новогодние подаркиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В августе у мальчика диагностировали онкологическое заболевание. Уже полгода ребенок прикладывает все усилия, чтобы порадовать маму выздоровлением. У Деда Мороза Саша попросил велосипед. Его желание обязательно исполнится. Как, надеемся, сбудется самое заветное желание его мамы:

- Хочу, чтобы сын победил рак.

Маленький Саша на руках у мамыФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Артисты кукольного театра - про выступление в краевой детской больнице Ставрополя 00:00 00:00

Театр кукол развлекал ребятишек больше получаса. Дети все время улыбались и, казалось, забыли о своих болячках. Врачи тоже надеются, что детская радость и воля сильнее болезней.

Костюмы артистов и куклы поразили малышейФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

- Все знают, как позитивные эмоции важны для выздоровления. Здесь находятся дети, которые по причине своих заболеваний вообще могут быть лишены посещения таких мероприятий. Они не ходят в детский сад, школу. Мы очень благодарны организаторам мероприятия, - сказала заместитель главного врача краевой детской больницы Карина Мишечко.

Дедушка Мороз выслушал желание каждогоФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

- Это великая сила искусства, которая может вылечить людей без всякого лекарства, - считает артистка краевого театра кукол Ирина Нилова.

Один из мальчишек пришел на праздник на костыляхФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Здоровье просит и мама Машеньки. У девочки лейкоз 00:00 00:00

Для ребенка Новый год значит много больше, чем для нас - взрослых. Мы просто забыли, что не в праздничном застолье дело. Даже не в подарках. Внимание и вера, что все загаданное сбудется, - это и есть символы не испорченного «взрослением» самого настоящего новогоднего торжества. Вспомните себя маленькими. Утренник с кучей ребятни. Как водили хоровод. Читали стихи. Зажигали елку с Дедушкой Морозом и Снегурочкой. А теперь вычеркните все. Этого не было и никогда не будет. Больно? Но только так можно понять, как грустят дети в больницах, лишенные возможности испытать неподдельное счастье от празднования истинного Нового года.