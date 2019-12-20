«Животные выли от боли и страха»: чеченские пожарные вынесли 170 питомцев из горящего приюта

Несчастные животные выли от страха, чуя гудящее, съедающее метр за метром, пламя. Крыша знаменитого грозненского приюта «Надежда на жизнь» полыхала в предрассветном небе. Ещё чуть-чуть, и самого страшного уже не избежать. В этот момент треск пламени разрезал гул пожарных сирен.

— Сегодня под утро на пульт оператора поступило сообщение о пожаре в приюте для бездомных животных «Надежда на жизнь». Горела кровля основного корпуса здания на площади 70 квадратных метров. Было принято решение бросить на тушение огня два пожарных расчёта спецчасти №23 по тушению крупных пожаров. Через несколько минут они уже были на месте, — рассказал «КП - Северный Кавказ» сотрудник пресс-службы ГУ МЧС по Чеченской Республике Тимур Тайсумов.

Пожарные вынесли из горящего питомника 170 животных: тушение возгорания от первого лица.Видео: ГУ МЧС по Чеченской Республике

Благодаря молниеносной реакции спасательной службы, пожару не дали разрастись до критических размеров. Пока часть огнеборцев занималась борьбой со стихией, другие сосредоточились на эвакуации усато-полосатого населения питомника. Надышавшихся углекислым газом собак и кошек пожарные заботливо выносили на руках.

Пожарные выносят животных из горящего питомника.Видео: ГУ МЧС по Чеченской Республике

— В течение 30 минут удалось не только локализовать, но и ликвидировать возгорание, — сообщил начальник спецчасти №23 Муса Хукиев. — Оперативно принятые меры позволили спасти жизни животных. Во время пожара в приюте находилось более 170 кошек и собак.

Сотрудники питомника разместили спасённых животных в вольерах и пристройках приюта. Но один из четвероногих друзей навсегда покинет приют. Старый слепой кот растрогал пожарных.

Спасённых животных разместили в вольерах и подсобных зданиях на территории питомника.Видео: ГУ МЧС по Чеченской Республике

— Ребята назвали его Феликсом. Это переводится, как «счастливый», — рассказал Тимур Тайсумов. — Он действительно счастливчик, чудом избежавший страшной смерти в огне. Теперь слепой, но сильный и гордый кот будет жить в части. Он будет символом главного принципа пожарных: каждая спасённая жизнь — на вес золота.

Слева на фото — слепой кот Феликс, которого приютили пожарные. Фото: ГУ МЧС по Чеченской Республике

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