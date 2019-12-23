2019-12-23T16:21:29+03:00
Общество

«Это древняя традиция, а не защита от ДТП»: полицейским выдали освящённые автомобили

Автопарк ставропольского МВД пополнили 222 машины [фото]
Андрей ФАДЕЕВ
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Ставропольские полицейские получили новые, освящённые автомобилиСтавропольские полицейские получили новые, освящённые автомобилиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ставрополе, на площади имени Святого князя Владимира, сотрудникам местной полиции вручили новые автомобили. 222 качественных автомобилея были приобретены на средства из бюджета Ставропольского края. Марки выбрали отечественные. Полицейские получили авто «Лада Веста», «УАЗ "Патриот"» и Chevrolet Niva.

Авто помогут полиции и ГИБДД ещё более оперативно прибывать на место событий, догонять и задерживать нарушителей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Авто помогут полиции и ГИБДД ещё более оперативно прибывать на место событий, догонять и задерживать нарушителейФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Непосредственно перед вручением иерей Антоний Скрынников провёл церемонию освящения новых автомобилей. Батюшка объяснил «КП - Северный Кавказ», какова цель сакрального священнодействия.

По православной традиции, чин освящения проводится не для защиты, а для призвания божьей помощи Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

По православной традиции, чин освящения проводится не для защиты, а для призвания божьей помощиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

— По просьбе главного управления МВД России по Ставропольскому краю я совершил чин освящения, — рассказал батюшка. — Эта традиция пошла с незапамятных времён. Наши предки освящали свои колесницы, повозки, дома. Даже землю перед строительством колодца. Благоверные православные старались освящать многие вещи, с которыми они соприкасались. Это не гарантирует защиту, например от ДТП. Просто мы призываем помощь божию на человека и те вещи, которыми он пользуется.

МВД Ставрополья подарили 222 автомобиля Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

МВД Ставрополья подарили 222 автомобиляФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Ключи от новых автомобилей торжественно вручили сотрудникам полиции из различных районов края. 70 получили участковые уполномоченные. 50 — сотрудники патрульно-постовой службы, 83 — инспекторы ГИБДД.

Машины распределили между участковыми, сотрудниками ППС и ГИБДД Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Машины распределили между участковыми, сотрудниками ППС и ГИБДДФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На торжественной церемонии присутсвовал глава ГУ МВД Ставрополья Александр Олдак. И, конечно же, губернатор Владимир Владимиров.

В торжественной церемонии принял участие губернатор Ставрополья Владимир Владимиров Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В торжественной церемонии принял участие губернатор Ставрополья Владимир ВладимировФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

— Сегодняшнее событие — один из показателей высокого уровня сотрудничества между региональной властью и защитниками правопорядка в крае. Новые автомобили — вклад в безопасность жителей Ставрополья. Убежден, что они помогут сделать работу полиции ещё более эффективной, — прокомментировал событие губернатор.

Губернатор уверен, что новая техника повысит эффективность работы МВД Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Губернатор уверен, что новая техника повысит эффективность работы МВДФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Церемония прошла на площади имени Святого князя Владимира Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Церемония прошла на площади имени Святого князя ВладимираФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

ИСТОЧНИК KP.RU

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