«Шесть суток старик умирал в грязи»: как брошенного пса-инвалида спасли от усыпления

Чингисхана нашли сбитым на обочине.«Шесть суток старик умирал в грязи» - говорят очевидцы. Таких бедняг зовут «спинальниками». У них почти не остается шансов на жизнь. Но волонтеры Нальчика рискнули взять пса под опеку.

После ДТП спасают собаку-спинальника.

- Что мы имеем? Пожилую собаку, перелом позвоночника, хвост не чувствует, гематома на животе, пролежни и свободное подтекание мочи, мало зубов и, видимо, очень не легкая жизнь позади.... Блин, мы должны хотя бы попробовать его спасти! - говорят волонтеры Нальчика.

Когда обследование показало, что у животного сломан позвоночник, и в таком состоянии он не жилец, встал вопрос об усыплении. Волонтеры не могли принять такое решение сами. Устроили опрос в Instagram. Немногие в нем приняли участие. Не захотели люди примерить роль «палачей». Чингисхану в итоге дали шанс.

Посмотрев в эти несчастные глаза, волонтеры решили попробовать спасти собаку

- Живи, наш мудрый старик, борись, не подведи теперь всех нас, - с такими словами волонтеры вступились за пса перед лицом смерти.

В тот же день открыли сбор денег на лечение и перевозку четвероногого приятеля. Нужная сумма, все понимали, огромная. Только транспортировка в клинику Ростова, где Чингисхана согласились принять, встала в 10 тысяч рублей.

- Перевозили «спинальника» крайне осторожно — как хрустальную вазу! В дорогу вставили катетер, - вспоминают волонтеры. - Нужна операция по стабилизации позвонка. Это не вернет ему его лапки. Но продлит жизнь. И, возможно, снимет боли.

Собака живет под наблюдением ростовских ветеринаров. Рано говорить о «хэппи-энде». Неравнодушные продолжают высылать деньги на оплату больничных счетов. Все ждут положительной динамики, чтобы провести операцию.

- Если потом отправить на качественную реабилитацию в Москву, у него выработается спинальная походка. Уже заказали специальную конструкцию для операции. Мы не потянем такие затраты. И откликов на Чингисхана в столице никаких. Ни одного! Но мы будем идти дальше. Не знаем, к чему придем, - отвечают волонтеры из Кабардино-Балкарии.

Сейчас в копилке старичка больше 20 тысяч. И этого недостаточно. Волонтеры надеются, что найдутся люди, которые не оставят покалеченное животное в беде.