2019-12-24T11:49:55+03:00
Политика

«Делал много раз»: Кадыров рассказал о нарушении приказа Путина

Глава Чечни дал окончательный ответ по резонансной теме
Андрей ЗОБОВ
Поделиться:
Фото: Владимир Веленгурин / пресс-служба главы Чеченской РеспубликиФото: Владимир Веленгурин / пресс-служба главы Чеченской Республики
Изменить размер текста:

Рамзан Кадыров дал окончательный ответ по резонансной теме: он рассказал, что действительно неоднократно нарушал запрет Владимира Путина. Но оговорился, что это была просьба президента, а не прямой приказ. Пойти против верховного главнокомандующего чеченский лидер, по собственным словам, никогда бы не смог.

Вопрос о нарушении приказа был задан журналистами на итоговой пресс-конференции главы Чечни.

— Вы неправильно поставили вопрос, — сказал Рамзан Кадыров. — Я не могу нарушить приказ верховного главнокомандующего. Это была просьба. Он попросил, чтобы я берег себя: «Будь аккуратен, не подставляйся, ты уже навоевался». Это был совет, напутствие старшего. Я его верный пехотинец и если бы это был приказ, я бы его исполнил во что бы то ни стало.

Глава Чечни заметил, что «делал это много раз». И каждый раз президент беспокоился за его жизнь и здоровье. Но чеченский лидер считал, что должен лично подавать пример бескомпромиссной борьбы с терроризмом.

Путин «запретил»

Вопрос о нарушении Кадыровым приказа Путина встал после большой пресс-конференции президента. Отвечая журналистам на вопрос об уместности звания Героя России, присвоенного Рамзану и Ахмату Кадыровым, глава государства рассказал, как чеченский лидер ослушался его запрета.

— [Кадыров] ещё лично принимает участие в боевых операциях. Мне вот директор ФСБ сказал, когда докладывал о ликвидации одного из бандформирований. Я ему говорил, чтобы ребят своих приставил к государственным наградам. А он сказал, что это не они. Я спросил кто. Он отвечает, что кадыровцы. И он сам, лично. Я говорю: «Я же ему запретил»! А мне отвечает, что его не остановить. Под пули лезет. Поэтому я указов о награждении Героем России просто так не подписываю, — сказал президент.

Пресс-конференция Владимира Путина.О Кадырове и нарушении приказа 1:38:03

Герои России

Вопрос об уместности званий Героев России, которые носят Рамзан и Ахмат-Хаджи задал президенту режиссёр Александр Сокуров. На заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека он говорил о том, что в современном обществе назревает необходимость переосмыслить некоторые исторические события. Перечисляя исторические противоречия, он вспомнил о том, что «погибшие псковские десантники и Кадыровы носят одно и то же звание». Сокуров спросил президента о том, насколько это правильно.

Владимир Путин защитил своего подопечного. Он подчеркнул, что предыстория не имеет значения — если человек переосмысливает свою позицию и рискует своей жизнью ради России, то он достоин звания героя. Глава государства добавил, что Ахмат Кадыров погиб за свою помощь России, а Рамзан подвергается ежедневной опасности.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

«Не признаю их законы»: «воры в законе» покинули Чечню после беседы с Рамзаном Кадыровым

Рамзан Кадыров рассказал, почему не уважает воровские законы и как ему удалось изгнать из Чеченской Республики всех воров в законе. По его словам, для этого хватило одной лишь беседы. Об этом политик сообщил на пресс-конференции по итогам года (подробности).

ЕЩЁ ПО ТЕМЕ

«Считаю этот день историческим»: Кадыров, нарушивший запрет Путина, ответил президенту

Рамзана Кадырова потрясли заявления Владимира Путина, сделанные на большой пресс-конференции по итогам года. Президент объяснил за что действующий глава и его отец получили звания Героев России, а также рассказал, как чеченский лидер нарушил его приказ (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Сволочь! Свинья антисемитская!»: Путин не сдержался в выражениях, говоря о после Польши, собиравшемся поставить памятник Гитлеру
На расширенной коллегии Министерства обороны президент рассказал, кто договаривался с нацистами и в чем уникальное преимущество России [видео]
Новости 24
На 21-летнего ставропольца завели уголовное дело из-за стихотворения в интернете
Часть Ставрополя 25 декабря останется без воды
В Кабардино-Балкарии перевернулась маршрутка с пассажирами
Переехал, расстрелял из пистолета и снова переехал: дагестанец устроил бойню на улицах Петербурга
Блогерша в хиджабе сняла на видео поцелуй взасос с малышом
"Не любовь ли это?": продавец киоска подарила монтажнику машину за 700 тысяч
Стали известны результаты девятого тура чемпионата по баскетболу на Ставрополье
При ремонте больницы в Дагестане украли почти 10 миллионов рублей
Кадыров рассказал, почему хотел не финансировать футбольный клуб «Ахмат»
У турко-месхетинской диаспоры Ставропольского края новый лидер
На Ставрополье следователя осудили за мошенничество
«Считаю себя несостоявшимся спортсменом»: Кадыров собирается выиграть бой с Емельяненко
Ставрополец обворовал мертвеца ради встречи Нового года
Владимир Путин помог тяжело больному мальчику жить полноценно
В Ставрополе жильцы многоэтажек жалуются на работу таможенного поста
Сбербанк на Юге России и Северном Кавказе запустил новый сервис для селян
На Ставрополье свой бизнес за 2 года зарегистрировали 1863 человека
"К нему водили последних из людей": Кадыров объяснил жестокость экс-мэра Грозного
За провокационную поэзию будут судить молодого ставропольца
«Он просто перестарался»: Кадыров рассказал, как экс-мэр Грозного применял в работе электрошокер