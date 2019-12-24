«Делал много раз»: Кадыров рассказал о нарушении приказа Путина

Рамзан Кадыров дал окончательный ответ по резонансной теме: он рассказал, что действительно неоднократно нарушал запрет Владимира Путина. Но оговорился, что это была просьба президента, а не прямой приказ. Пойти против верховного главнокомандующего чеченский лидер, по собственным словам, никогда бы не смог.

Вопрос о нарушении приказа был задан журналистами на итоговой пресс-конференции главы Чечни.

— Вы неправильно поставили вопрос, — сказал Рамзан Кадыров. — Я не могу нарушить приказ верховного главнокомандующего. Это была просьба. Он попросил, чтобы я берег себя: «Будь аккуратен, не подставляйся, ты уже навоевался». Это был совет, напутствие старшего. Я его верный пехотинец и если бы это был приказ, я бы его исполнил во что бы то ни стало.

Глава Чечни заметил, что «делал это много раз». И каждый раз президент беспокоился за его жизнь и здоровье. Но чеченский лидер считал, что должен лично подавать пример бескомпромиссной борьбы с терроризмом.

Путин «запретил»

Вопрос о нарушении Кадыровым приказа Путина встал после большой пресс-конференции президента. Отвечая журналистам на вопрос об уместности звания Героя России, присвоенного Рамзану и Ахмату Кадыровым, глава государства рассказал, как чеченский лидер ослушался его запрета.

— [Кадыров] ещё лично принимает участие в боевых операциях. Мне вот директор ФСБ сказал, когда докладывал о ликвидации одного из бандформирований. Я ему говорил, чтобы ребят своих приставил к государственным наградам. А он сказал, что это не они. Я спросил кто. Он отвечает, что кадыровцы. И он сам, лично. Я говорю: «Я же ему запретил»! А мне отвечает, что его не остановить. Под пули лезет. Поэтому я указов о награждении Героем России просто так не подписываю, — сказал президент.

Пресс-конференция Владимира Путина.О Кадырове и нарушении приказа 1:38:03

Герои России

Вопрос об уместности званий Героев России, которые носят Рамзан и Ахмат-Хаджи задал президенту режиссёр Александр Сокуров. На заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека он говорил о том, что в современном обществе назревает необходимость переосмыслить некоторые исторические события. Перечисляя исторические противоречия, он вспомнил о том, что «погибшие псковские десантники и Кадыровы носят одно и то же звание». Сокуров спросил президента о том, насколько это правильно.

Владимир Путин защитил своего подопечного. Он подчеркнул, что предыстория не имеет значения — если человек переосмысливает свою позицию и рискует своей жизнью ради России, то он достоин звания героя. Глава государства добавил, что Ахмат Кадыров погиб за свою помощь России, а Рамзан подвергается ежедневной опасности.

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