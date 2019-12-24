Как магазины в Ставрополе будут работать 31 декабря 2019 и в новогодние каникулы 2020: график

Как бы тщательно не был подготовлен список покупок к Новому году, в последний момент всегда то хлеб закончится, то салфеток не окажется, то гости неожиданно нагрянут. Куда бежать, чтоб не встретить досадную табличку «Закрыто»? «КП на Северном Кавказе» рассказывает, по какому графику магазины в Ставрополе будут работать 31 декабря 2019 и в новогодние каникулы 2020.

РЫНКИ В СТАВРОПОЛЕ

Все рынки 1 января 2020 года не работают. В праздничные дни график следующий:

ТК «Южный»

3-й Юго - Западный проезд, 1

С 31 декабря по 8 января - с 9:00 до 18:00

МУП «Рынок № 1»

ул. Шаумяна, 1

С 30 декабря по 8 января - с 7:00 до 18:00

МУП «Жемчуг»

ул. Артема, 51

С 31 декабря по 8 января - с 7:00 до 19:00

ООО «Эрмис»

ул. Тухачевского, 16

С 31 декабря по 8 января - с 8:00 до 20:00

ООО «Техсервис-2000»

ул. Ленина, 75

С 30 декабря по 8 января - с 8:00 до 20:00

ООО «Нанотех»

ул. Шаумяна, 1

С 30 декабря по 8 января - с 8:00 до 20:00

КРУГЛОСУТОЧНЫЕ МАГАЗИНЫ В СТАВРОПОЛЕ

31 декабря и 1 января круглосуточно будут открыты следующие магазины:

Мини-маркет «Олеся»

ул. Мира, 218. тел: 23-28-27;

Магазин «Дарья»

ул. Серова, 523 б, тел: 28-88-20; ул. Серова, 480, тел: 94-89-40

Магазин «Эверест»

пр. Черняховского, 7, тел.: 24-39-38

Магазин «Универсам»

ул. Ленина, 118 а, тел.: 8-918-744-87-31

Магазин «Продукты»

ул. Ленина, 289, тел.: 35-06-07

Магазин №1

ул. Пушкина, 3, тел.: 75-09-29

Магазин «Мини-маркет»

ул. Севрюкова, 31 а, тел: 8-918-792-12-44

Супермаркет «Флагман»

ул. Булкина, 6, тел.: 29-66-90

Магазин «Продукты»

ул. Октябрьская, 235 б, тел.: 38-62-60

Гастроном «Чапаевский»

пр. Чапаевский, 19 г, тел.: 90-61-65

Магазин «Заря»

пер. Макарова, 12 а, тел.: 39-50-45

Магазин «Алиса»

ул. Октябрьская, 101 а, тел.: 75-56-88

Магазин «Октябрьский

ул. Голенева, 24, тел.: 26-00-40

Магазин «Продукты»

ул. Ленина, 377, тел.: 56-23-53

Магазин «24 продукты»

ул. 50 лет ВЛКСМ, 58 а, тел.: 73-80-03

Магазин «Северный»

ул. Бруснева, 9 а, тел.: 39-05-01

Магазин «Север-Люкс»

ул. Юности, 28 а, тел.: 39-55-56

Гастроном № 1

ул. Тухачевского, 20/2, тел.: 76-25-26

Магазин «Гурман»

ул.50 лет ВЛКСМ, 24а, тел.: 73-44-24

Магазин «Продукты»

ул. Пирогова, 15, тел.: 73-84-00

Магазин «Весна»

ул. Васильева, 12 а, тел.: 38-72-05

Гастроном №1

ул. Рогожникова, 17, тел.: 76-23-52

Магазин «Фессалия»

ул. Ленина, 417/3; ул. Тухачевского, 21/1; ул. Тухачевского, 26/3, тел.: 8-999-378-77-70;

Супермаркет «Флагман»

ул. Доваторцев, 30 б, тел.: 23-53-09

Магазин «Кругляк»

ул. Тухачевского, 30/2, тел.: 8-961-471-39-25

ГРАФИК РАБОТЫ СЕТЕВЫХ СУПЕРМАРКЕТОВ

Магазины «Магнит» (102 объекта)

31 декабря - до 22:00, 1 января - с 13:00 до 22:00, со 2 января - с 8:00 до 22:00

Гипермаркеты «Магнит»

ул. Доваторцев, 64

с 25 по 30 декабря - с 7:30 до 2:00, 31 декабря - до 19:00, 1 января - с 12:00 до 1:00, со 2 января - с 7:30 до 1:00

Западный обход, 68 а

31 декабря - до 20:00, 1 января - с 12:00 до 22:00, со 2 января - с 8:00 до 22:00

ул. Краснофлотская, 91

31 декабря - до 19:00, 1 января - с 12:00 до 22:00, со 2 января - с 8:00 до 22:00

пр-т Кулакова, 29 д

31 декабря - до 19:00, 1 января - с 12:00 до 22:00, со 2 января - с 8:00 до 22:00

ул. Тухачевского 25/1

31 декабря - до 19:00, 1 января - с 12:00 до 22:00, со 2 января - с 9:00 до 22:00

пр-т Карла Маркса, 47

31 декабря - до 20:00, 1 января - с 12:00 до 22:00, со 2 января - с 8:00 до 22:00

Супермаркеты «Пятерочка» (58 объектов)

31 декабря - до 22:00, 1 января - с 13:00 до 22:00, со 2 января - с 8:00 до 22:00

ТД «Перекресток» (4 объекта)

31 декабря - до 20:00, 1 января - с 13:00 до 22:00, со 2 января - с 9:00 до 22:00

ООО «Закрома» (11 объектов)

31 декабря - до 20:00, 1 января - с 10:00 до 22:00, со 2 января - с 8:00 до 22:00

Гипермаркет «Лента»

ул. Доваторцев, 75 а, тел.: 33-09-83

31 декабря - до 21.00, 1 января - с 10:00 до 24:00, со 2 января - с 8:00 до 24:00.