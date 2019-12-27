«Наших защитников спишут в утиль»: через 2 дня усыпят пару служебных овчарок, если их никто не заберет

Во Владикавказе служебных овчарок Джека и Эгиду «спишут в утиль как просрочку», если их никто не заберет. Восемь лет собаки охраняли человеческое благополучие. Сейчас занимают вольер, куда на днях поселят молодых «старожил».

"Пенсионеры" должны освободить место молодым собакам

Новые охранники едут на Северный Кавказ из Ростова-на-Дону. Сами сотрудники месяц искали дом для умных, обученных всем командам «стариков». Желающих нет. Если за 2 дня Джека и Эгиду никто не заберет, их усыпят.

- Много собак-героев жертвует собой ради спасения человеческих жизней. К сожалению, у таких «служивых» есть «срок годности». Наших защитников спишут в утиль как просрочку, если мы не найдем хозяина, - убиваются местные волонтеры.

Через 2 дня во Владикавказе усыпят служебных собак, если за ними никто не придет 00:00 00:00

- Нам срочно нужно сегодня-завтра их пристроить. Обучены. Собак списали недели 3-4 назад. Сами искали хозяев. Не можем найти. Но завтра-послезавтра приезжают обученные собаки с Ростова. Некуда их деть, - рассказывал кинолог общественникам.

Посмотрите в эти преданные глаза...

«КП-Северный Кавказ» связалась с сотрудником. Предавать историю огласке собеседник отказался.

- Но так же больше шансов, что собак заберут! - недоумевали мы.

- А их уже заберут. Сегодня, - ответили на другом конце.

- Это правда? Или вы просто не хотите, чтобы люди узнали про этот случай?

- Говорю правду. Мне перед вашим звонком позвонили и сказали — заберут.

«Комсомолка» еще раз связалась с волонтерами.

- Нет, собак не забрали, - сказали нам.

Если вы хотите спасти животных, срочно звоните: 7 962 745-79-49