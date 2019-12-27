2019-12-27T17:15:06+03:00
Общество

С Tiguan морозы не страшны!

«АвтоБерг», единственный официальный дилер Volkswagen на КМВ, представляет бестселлер в новом исполнении Winter Edition
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Volkswagen Tiguan Winter Edition.Volkswagen Tiguan Winter Edition.
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Volkswagen Tiguan Winter Edition предлагает широкий набор оборудования, которое значительно повышает комфорт эксплуатации автомобиля, особенно в холодное время года.

Уже в базовое оснащение данной версии входят боковые зеркала с электрорегулировкой, электрообогревом и электроприводом складывания, подогрев передних сидений со ступенчатой регулировкой интенсивности и подогрев рулевого колеса, электрообогрев теплоизолирующего лобового стекла, форсунки стеклоомывателей с электрообогревом, система помощи при парковке спереди и сзади Park Pilot с системой автоматического торможения при опасном сближении Brake Assist, светодиодные фары ближнего и дальнего света рефлекторного типа с отдельными дневными ходовыми огнями.

Volkswagen Tiguan Winter Edition предлагается с двумя бензиновыми двигателями на выбор: 125-сильным в сочетании с 6-ступенчатой механической коробкой передач и передним приводом, а также 150-сильным мотором в паре с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач и передним или полным приводом. Модель оснащена ассистентом движения на спуске (для полного привода), многофункциональным цветным дисплеем на приборной панели, а также системой помощи при парковке спереди и сзади Park Pilot.

Опционально для версии доступен пакет Comfort Plus, в который входят: камера заднего вида с омывателем, система бесключевого доступа и запуска двигателя KESSY с замками Safelock, электропривод двери багажного отделения с функцией отложенного закрывания Easy Close, а также противоугонная система.

В список дополнительных опций также входит пакет Travel: задние сиденья с центральным подлокотником и системой механического складывания с кнопкой активации в багажном отсеке, комфортные сиденья спереди, передние подголовники с регулировкой по высоте и вылету, полностью складная спинка переднего пассажирского кресла, поясничный подпор для передних сидений, складные столики в спинках передних кресел, тканевая отделка Rhombus и ящики для хранения под передними креслами. Модель оборудуется 17-дюймовыми легкосплавными колесными дисками Montana.

Узнать подробности можно на официальном сайте. И в отделе продаж по тел. 8 (8793) 970-303 в Пятигорске — позвоните и получите спецпредложение! Также вас ждет полный тестовый парк для испытания возможностей Volkswagen и персональный тест-драйв в день обращения. Количество автомобилей ограничено.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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