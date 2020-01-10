«Уже прыгает и радуется!»: собака, которой перед Новым годом живодер прострелил голову, ожила

29 декабря ветеринары Северной Осетии взялись спасать дворняжку с простреленной головой. ЧП произошло в в станице Архонская. Пес бежал от живодера огородами. Приполз к женщине. Так и спасся.

(18+) Пряталась в огороде: живодер расстрелял собаку.

Вся голова, как показали рентгеновские снимки, была усыпана дробью. Волонтеры не решались давать положительные прогнозы. Но Арес — так назвали беспризорника, оказался сильнее человеческой жестокости. Уже 30 декабря пришел в себя. Покушал. Но людей не подпускал.

Арес, которому живодер прострелил голову, уже стоит на лапах!.

- Не позволял себя трогать После пережитого ужаса бедняжка не верил, что его спасают, - говорят общественники. - Во время процедур и капельниц перевязывали мордочку.

А сейчас пес окончательно ожил! Уверенно стоит на лапах. Светится от счастья. И тянется к добрым рукам.

Собака с простреленной головой ожила.

- Вот и наш красавец Арес! Уже прыгает и радуется! Пока все так же в клинике на лечении, но состояние, как сами видите, уже стабильное, хорошее! - отметили волонтеры.

Расследование преступления продолжается. Участковый снова опрашивал соседей. Все сведения из клиники и дробь уже в полиции.

Фото от волонтеров

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