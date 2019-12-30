Региональное управление Пенсионного фонда России опубликовало график выплаты пенсий за январь 2020 в Ставрополе и других городах края через отделения почтовой связи:

3 января - за 3 и 5 января,

4 января - за 4 и 7 января,

6 января - за 6 и 8 января,

9 января - за 9 января и далее по стандартному расписанию.

Доставка пенсий через ООО «Ветеран» в Минеральных Водах будет осуществляться:

3 января - за 3 и 6 января,

4 января - за 4 и 7 января,

5 января - за 5 и 8 января.

Кредитные организации, в которые средства для обеспечения выплаты пенсий поступают 11 числа каждого месяца, в связи с новогодними каникулами получат деньги 30 декабря 2019 года.

Если с доставкой пенсий в январе 2020 года в Ставрополе возникнут какие-то проблемы, можно обратиться на телефон горячей линии: (8652) 94-21-15, 35-39-07.

Ранее «КП на Северном Кавказе» сообщала, по какому графику в Ставрополе будет работать Почта России в новогодние праздники.