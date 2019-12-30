2019-12-30T14:13:34+03:00
Спорт

«Если Рамзан упадёт, как это скажется на республике?»: Нурмагомедов о бое Кадыров — Емельяненко

Отец и тренер чемпиона UFC боится, что чеченский лидер может проиграть схватку
Андрей ФАДЕЕВ
Поделиться:
Емельяненко принял вызов Кадырова. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС / личная страница Рамзана КадыроваЕмельяненко принял вызов Кадырова. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС / личная страница Рамзана Кадырова
Изменить размер текста:

Легендарный тренер и отец чемпиона UFC Абдулманап Нурмагомедов высказался о бое Кадыров — Емельяненко. По его словам, несмотря на прекрасную физическую форму главы Чечни, ему стоит отказаться от такой идеи. Ведь поражение может нанести серьёзный удар по его имиджу.

— Это очень неравное соперничество по весу, но в этом бою может быть всё, что угодно. Но как вы думаете, если Рамзан Ахматович упадёт, как это скажется на республике? — ответил тренер на вопрос корреспондента «Спорт Экспресс».

"Господин Емельяненко, держитесь там": спарринги и тренировки Кадырова. Видео: пресс-служба.

По словам старшего Нурмагомедова, в схватке между спортсменом и политиком нет никакого смысла. Поэтому участникам стоит отказаться от хайповой идеи.

— Такой бой не стоит делать. Рамзан Ахматович имеет прекрасную физическую подготовку, он в блестящей форме. Но думаю, будет достаточно, если он станет лучшим среди руководителей регионов страны, например. Он там лучший, без сомнения. Да и вообще он очень хорош в физическом плане на фоне большинства чиновников, — сказал Абдулманап Нурмагомедов.

Рамзан Кадыров вызвал на бой Александра Емельяненко.Видео: страница главы Чечни в Instagram

Напомним, что история боя КадыровЕмельяненко началась с шутливого видео главы республики. Он бросил вызов россиянину, иронизируя над «модой вызывать Емельяненко на бой». Спортсмен в тот же день шутливо отреагировал на заявление старого друга.

Однако темой стали всерьёз интересоваться. На вопросы о бое Кадырову пришлось отвечать и на итоговой пресс-конференции, и на приёме в Кремлёвском Дворце. Интерес публики подогрел сам Емельяненко, который, неожиданно, решил принять вызов и записал ответное видеообращение.

Бой Емельяненко - Кадыров: российский спортсмен принял вызов главы Чечни.

Боец смешанных единоборств предложил политику сразиться по правилам бокса, ведь в этом виде спорта у Кадырова больше шансов. Готовность организовать одиозный поединок уже выразил глава Федерации бокса России Умар Кремлёв. Не растерявшись, Кадыров пообещал уложить Емельяненко одним ударом.

ЕЩЁ ПО ТЕМЕ

«Отвечаю, уложу его одним ударом»: Кадыров раскрыл тактику боя с Емельяненко

Глава Чечни Рамзан Кадыров подтвердил, что его бой с Александром Емельяненко состоится. Чиновник рассказал подписчикам, какую тактику на поединок он избрал, и показал фрагменты своих спаррингов и тренировки (подробности).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Он глава республики, но мне без разницы, кого бить»: Емельяненко высказался о бое с Кадыровым

Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко рассказал о предстоящем бое с Рамзаном Кадыровым: объяснил, почему ему интересен поединок и посоветовал сопернику выбрать правила бокса — в смешанных единоборствах у политика почти нет шансов (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Артур Дмитриев о Медведевой и Туктамышевой: «Когда ты уже выиграл и остался в спорте – это очень тяжело»
Двукратный олимпийский чемпион, первый фигурист-мужчина, выигравший Олимпийские игры с двумя разными партнёршами, рассказал «Комсомолке» о себе и чемпионате [эксклюзив kp.ru]
Бой Федор Емельяненко - Куинтон Джексон 29 декабря 2019: прямая онлайн-трансляция боя турнира Bellator 237
Смешанные единобороства. Бой в рамках шоу Bellator RIZN турнира Bellator 237, Федор Емельяненко - Куинтон Рампейдж Джексон 29 декабря 2019. Прямая онлайн-трансляция боя состоится 29 декабря 2019 года
США - Россия 29 декабря 2019: прямая онлайн-трансляция матча молодежного чемпионата мира по хоккею
Хоккей, матч США - Россия 29 декабря. Прямая онлайн-трансляция состоится 29 декабря 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч молодежного чемпионата мира по хоккею [видео]
Чемпионат России по фигурному катанию 2020. Женщины. Произвольная программа. Прямая онлайн-трансляция
Смогут ли Медведева и Туктамышева попасть в сборную России? Следим в онлайн-трансляции за фигуристками в произвольной программе Чемпионата России 2020 в Красноярске [видео]
Новости 24
Оттек легких и мозга от рвоты: дело о смерти 10-летнего мальчика передано в суд
В Ставрополе на парковке сгорела машина
На ессентукском озере «моржи» устроили прощальную вечеринку
В Минводах автовладельцы SKODA могут воспользоваться сервисом с выгодой до 40%
Появилось жуткое видео самосуда над воровкой в Чечне
Видео: Перестрелка между двумя тейпами в Ингушетии закончилась гибелью парня
В новогоднюю ночь ессентучане будут водить хоровод
Центр Ставрополя перекроют 31 декабря
«Опровергла свою смерть»: в Чечне распространились слухи о самоубийстве блогера Макки Асхабовой
Маршрутка с 9 пассажирами опрокинулась на Ставрополье
В СКФО почти не пьют шампанское в Новый год
Погода в Ставрополе на Новый год: 31 декабря 2019 горожане так и не увидят снега
Дагестанец на мотоцикле прыгнет с высоты почти две тысячи метров
Смертельная авария с «КамАЗом» произошла в КБР
Вышла в тапочках и пропала: ставрополец разыскивает супругу
«Должен был танцевать на городской площади»: в ДТП погиб молодой артист из Дагестана
В Ставрополе машина врезалась в толпу людей
На Ставрополье разбилась маршрутка с 15 пассажирами
Видео: в Ставрополе голый мужчина разгромил супермаркет "Магнит"
Видео: машина попала под камнепад в Дагестане, трое погибших
Кадыров ударил кулаком "чеченского Халка"
В ДТП погибли охранник главы Ингушетии и его ребенок
«Потанцуй за проезд»: «Новогодний троллейбус» с дискотекой прокатится по Ставрополю
Более 32,5 млн зарплаты задолжал своим сотрудникам руководитель ингушского предприятия
Дилерский центр «СтрелаАвто» приглашает «шкодоводов» и их детей на «шоколадную фабрику»
Невероятная история о том, как судьба сделала россиянина Сантой для незнакомой девочки из Австрии