«Если Рамзан упадёт, как это скажется на республике?»: Нурмагомедов о бое Кадыров — Емельяненко

Легендарный тренер и отец чемпиона UFC Абдулманап Нурмагомедов высказался о бое Кадыров — Емельяненко. По его словам, несмотря на прекрасную физическую форму главы Чечни, ему стоит отказаться от такой идеи. Ведь поражение может нанести серьёзный удар по его имиджу.

— Это очень неравное соперничество по весу, но в этом бою может быть всё, что угодно. Но как вы думаете, если Рамзан Ахматович упадёт, как это скажется на республике? — ответил тренер на вопрос корреспондента «Спорт Экспресс».

"Господин Емельяненко, держитесь там": спарринги и тренировки Кадырова. Видео: пресс-служба.

По словам старшего Нурмагомедова, в схватке между спортсменом и политиком нет никакого смысла. Поэтому участникам стоит отказаться от хайповой идеи.

— Такой бой не стоит делать. Рамзан Ахматович имеет прекрасную физическую подготовку, он в блестящей форме. Но думаю, будет достаточно, если он станет лучшим среди руководителей регионов страны, например. Он там лучший, без сомнения. Да и вообще он очень хорош в физическом плане на фоне большинства чиновников, — сказал Абдулманап Нурмагомедов.

Рамзан Кадыров вызвал на бой Александра Емельяненко.Видео: страница главы Чечни в Instagram

Напомним, что история боя Кадыров — Емельяненко началась с шутливого видео главы республики. Он бросил вызов россиянину, иронизируя над «модой вызывать Емельяненко на бой». Спортсмен в тот же день шутливо отреагировал на заявление старого друга.

Однако темой стали всерьёз интересоваться. На вопросы о бое Кадырову пришлось отвечать и на итоговой пресс-конференции, и на приёме в Кремлёвском Дворце. Интерес публики подогрел сам Емельяненко, который, неожиданно, решил принять вызов и записал ответное видеообращение.

Бой Емельяненко - Кадыров: российский спортсмен принял вызов главы Чечни.

Боец смешанных единоборств предложил политику сразиться по правилам бокса, ведь в этом виде спорта у Кадырова больше шансов. Готовность организовать одиозный поединок уже выразил глава Федерации бокса России Умар Кремлёв. Не растерявшись, Кадыров пообещал уложить Емельяненко одним ударом.

ЕЩЁ ПО ТЕМЕ

«Отвечаю, уложу его одним ударом»: Кадыров раскрыл тактику боя с Емельяненко

Глава Чечни Рамзан Кадыров подтвердил, что его бой с Александром Емельяненко состоится. Чиновник рассказал подписчикам, какую тактику на поединок он избрал, и показал фрагменты своих спаррингов и тренировки (подробности).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Он глава республики, но мне без разницы, кого бить»: Емельяненко высказался о бое с Кадыровым

Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко рассказал о предстоящем бое с Рамзаном Кадыровым: объяснил, почему ему интересен поединок и посоветовал сопернику выбрать правила бокса — в смешанных единоборствах у политика почти нет шансов (подробности).