Погода в Ставрополе на январь 2020: то плюс, то минус

Судя по прогнозу, не видать нам в этом году крещенских морозов - погода в Ставрополе на январь 2020 окажется совсем не зимней: полмесяца будут нулевые или плюсовые температуры, в остальные дни ожидается небольшой минус.

В первую неделю нового года термометры днем покажут -3...0, ночью - до минус четырех. Скорость ветра составит 5-8 м/с. Солнце почти все время будет скрыто тучами, из которых 5 и 7 января пойдет снег.

Вторая неделя начнется также, как первая, но с 12 января немного потеплеет и до 19 числа температура будет колебаться в пределах 0...+2. 13 и 16 числа возможен дождь.

Третья неделя января подарит долгожданный снег. Он будет идти практически до конца месяца. Ветер немного усилится, температура опустится до -1...-4 (ночью - до минус шести).

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО...

Погода в Ставрополе в январе такая же, как в Бресте, Варшаве, Кишиневе, Рейкьявике и Цхинвале.

КСТАТИ

Январь 2020 выдастся аномально теплым в большинстве регионов страны. А, например, в Иркутской области, в Забайкалье и на Чукотке температура окажется непривычно низкой.