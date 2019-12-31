«Мне станет легче, если ты будешь кричать от боли»: уродовавший юных красавиц «кислотный маньяк» осуждён

Дело «кислотного маньяка», уродовавшего юных красавиц, завершено. Суд приговорил студента-медика Шамиля Чапарова к пяти годам колонии.

Молодой человек ненавидел себя и жизнь: трудности на учёбе и неудачи в отношениях с девушками. На допросах он признался, что глубокое разочарование он решил выплеснуть на окружающих — в прямом смысле. Студент-неудачник взял в руки баночку с кислотой и пошёл охотиться на юных красавиц. Однако объяснить свои действия до конца он так и не решился — на суде парень взял свои слова обратно и все обвинения отрицал.

История «кислотного маньяка» началась в июне 2017 года. Тихий, маленький городок Будённовск отдыхал, купаясь в летнем зное, дети резвились на площадках и во дворах. Идиллия разбилась вдребезги, как разбился маленький пузырёк с кислотой, упавший у ног первых жертв.

Они шли по тропинки сквозь цветники во дворе, образованном несколькими пятиэтажками, звонко беседовали и заливисто хохотали. И, поначалу, не слишком обращали внимание на странного парня в капюшоне и зелёной медицинской маске, который нарезал круги, медленно приближаясь к ним.

Место первого нападения

Заметив, что незнакомец направляется в их сторону, девочки постарались ускорить шаг. Маньяк остановился прямо перед ними, перегородив дорожку. Холодным голосом потребовал денег. Подруги испугано ответили, что их карманы пусты. В тот же момент в руках преступника появилась склянка со странной жидкостью. Он плеснул её на ближайшую девчушку. 15-летняя Аня* успела закрыться рукой.

Знойный воздух разорвал истошный крик. Кожа лоскутами слезала с обожжённой руки. К месту происшествия стали сбегаться взрослые. Люди останавливались, как вкопанные, смотря на медленно истлевающую руку девочки. Аня* не знала, что ей ещё очень повезло.

Спустя три дня маньяк напал снова. Посреди белого дня, в центре города. 23 июня компания мальчишек и девчонок отдыхала в будённовском парке. По какой-то мелкой просьбе красавиц, ребята отлучились. Вихрем промчался мимо велосипедист в куртке с капюшоном и зелёной маске.

Место второго нападения

На этот раз Шамиль Чапаров попал. Кислота разъела лицо, шею, тело девушек. Одна из пострадавших долго лежала в реанимации. С трудом выкарабкалась. Но лицо обеих жертв оказалось навсегда обезображенным — несчастным были необходимы пластические операции.

После двух нападений город погрузился в хаос. Детей не выпускали гулять без взрослых, девушки боялись выходить на улицу, горожане даже в магазин ходили парами. По городу летали версии, что нападавший — маньяк-неудачник, который мстит девушкам за проблемы в личной жизни. Эту версию подтверждал тот факт, что все красавицы были похожи — девушкам было 15-16 лет, невысокие, с красивыми, схожими чертами лица.

Мужчины, вместо того, чтобы строить предположения, устроили охоту за «кислотным маньяком». Останавливали людей на велосипедах. Даже притащили в участок одного парня, катавшегося по городу в куртке с капюшоном. Через несколько часов его отпустили.

У следствия зацепок тоже было — кот наплакал. Склянки из-под кислоты, пара видео, на которых запечатлён человек в капюшоне и маске. Свидетели говорили про странный голос и обкусанные ногти. Всё. К счастью, на одной из ёмкостей обнаружили фрагмент ДНК маньяка. И начали проверять всех, кто мог подойти под описание. Пока не нашли полное совпадение генома.

Молодой человек признался, что уродовал девушек ради собственного удовольствия. Фото: следственное управление СКР по Ставропольскому краю

— Мне было очень тяжело, огромная нагрузка на мне по учёбе, по другим ситуациям в жизни. Я хотел отвлечься, получить разрядку, удовлетворить себя. Именно причинив какой-то вред другим людям, — так позиционировал свои преступления сам Шамиль Чапаров в ходе расследования.

После таких признаний парня отправили на психолого-психиатрическую экспертизу. Однако серьёзных нарушений влияющих на вменяемость у него не нашли. «Кислотник» осознанно калечил людей.

— Суд признал Шамиля Чапарова виновным по статьям «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», «Умышленное причинение среднего вреда здоровью» и «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью». Ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, — сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе следственного управления СКР по Ставропольскому краю.

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