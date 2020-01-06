«Встреча, предначертанная судьбой»: как умирающий бездомный щенок попал в сказку про «Золушку»

- Мы оставляем многих на улице, потому что забрать всех не в силах ни физически, ни финансово. Но для Афины то был счастливый день, - вспоминают волонтеры.

Собачку нашли в Нальчике у дороги

Эта история о лохматой «Золушке» из Нальчика. И про девушку, которая искала «своё счастье» в глазах породистых красавцев, но нашла — в беспризорнице из приюта.

Начиналось все очень не по-сказочному

В мае 2019-го у дороги в Кабардино-Балкарии прохожие нашли 4-месячного щенка. Это была чумазая кроха. С перебитой после ДТП лапой. И раздутым от глистов животом. Паразиты ели ее заживо.

Афина быстро поправилась

Но уже тогда закрутился круговорот встреч с добрыми людьми. Студентка по имени Залина, она нашла малютку, приютила щенка. Волонтеры тем временем искали куратора, платили за лечение. Травма лапы, к счастью, оказалась несерьезной. А «лохматая девчонка» — красоткой.

Когда маленькую обработали от паразитов и умыли, она стала невероятной красоткой!

Большое путешествие для маленького комочка

Через несколько дней историю про Афину (первое имя крошки) узнали в Москве. На деньги неравнодушных «пятнышко», так ее еще звали, вместе с другими четвероногими приятелями волонтеры Нальчика отправили единомышленникам в столицу.

Но в Москве красотка засиделась ненадолго. Афина еще не знала, что дом ее в Санкт-Петербурге. Будущая хозяйка тоже не догадывалась о скорой судьбоносной встрече с «пятнышком».

Встреча, предначертанная судьбой

Пока беспризорница с Северного Кавказа лечилась да колесила по стране, в Северной столице «своё счастье» искала Ксения. Хотя уже была у неё породистая кроха. Но «мысли о большой собаке не покидали с самого детства», объясняет она. Искала осознанно. Понимая, что надо найти «свою собаку».

Питомец у девушки уже был

- С породой определились не быстро, но когда я увидела австралийскую овчарку, поняла — это то, что мне нужно, - рассказывает Ксения. - Мы ездили смотреть щенков. Но не случалось того контакта, что я так ждала.

А потом девушка полезла в интернет читать статьи про уход за теми самыми породистыми красавчиками. Наткнулась невзначай на страничку девушки из Москвы по имени Дарья, в чьей семье жили две австралийские овчарки. Девушка оказалась волонтером. И давно уже рассказывает у себя в Instagram истории брошенных животных в приюте. Чаще про собак, которые могут никогда не узнать про счастье жить в семье. Такой пост и увидела Ксения.

- Это, наверное, и поставило окончательную точку внутри. Я поняла, что мне нужна собака из приюта, - продолжает собеседница. - Страшно было идти в приют. Я всегда стараюсь помогать, но понимала: не получится здраво взять то, что «твоё». Оттуда хочется взять всех. Было принято негласное решение подписаться на разные приюты в Instagram и ждать.

Шли дни, летели недели. Раз! И Ксения опять случайно забрела на страничку уже другого волонтера. Той самой, которая забрала «пятнышко» в Москву. Ксения увидела на ее страничке и саму Афину. Встреча оказалась предопределена:

Собака нашла свое счастье, а Ксения - свое

- Тогда и екнуло сердечко. Сейчас она — Стефа. Она рядом. Она целиком и полностью моя собака.

Вот так из раненого комочка на обочине красавица вымахала в послушного приятеля!.

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