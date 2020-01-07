Валентина Матвиенко на Ставрополье: Вернусь 30 августа принимать школу и детский сад!

А начался визит спикера Совфеда в праздник Рождества с посещения восстановленного Пантелеймоновского храма. Матвиенко была в нем ранее, еще на стадии строительства.-

- Такой красивый, издалека видно и душа радуется, - сказала она настоятелю храма протоиерею Сергию Акименко.

Он подарил высокой гостье икону Святого Пантелеимона Целителя работы сербских мастеров.

Далее Матвиенко в сопровождении Михаила Афанасова, заместителя председателя правительства Ставропольского края, мэра Александра Курбатова, председателя городской Думы Любови Волошиной побывала на строительных площадках школы и детского сада.

Социальные объекты в городе начали строить в этом году впервые после 30-летнего перерыва благодаря федеральным и краевым программам.

Валентина Ивановна внимательно осмотрела площадки, поговорила с мэром и строителями.

На месте будущего детского сада в спальном районе на ул. Осипенко произведены работы по планировке территории, разработан скальный грунт под устройство фундаментов, ведется строительство первого этажа. В 2019 году на строительство уже было выделено 128 млн рублей.

- Вы хотите сказать, что вы уже закопали 128 миллионов? - удивилась Матвиенко.

- Выкопали, - уточнил представитель подрядной организации. Он рассказал, что тут была гора, которую пришлось срыть. И только на это пошло 60 миллионов, а кроме того закуплено все необходимое оборудование.

- Значит, надо выбирать такое место для строительства, где не надо выбрасывать 60 миллионов на ветер, вот и все! - подытожила председатель СФ.

Матвиенко акцентировала внимание администрации города на том, что за строителями нужен постоянный контроль и строить нужно быстрее и качественнее.

- Делайте, как для себя! - подчеркнула она.

Несмотря на то, что по плану детсад должны вводить в 4 квартале, Валентина Ивановна настоятельно рекомендовала не тянуть и сдать его к 1 сентября.

На заброшенном долгое время участке строится новая школа на 275 мест на улице Губина. А на следующий год начнётся строительство еще одной школы на 1000 мест на улице Мичурина, об этом Александр Курбатов рассказал Валентине Матвиенко.

Строительство школы на улице Губина ведётся в рамках реализации регионального проекта «Современная школа», цена контракта 350 млн руб. - деньги выделяются из федерального и регионального бюджетов.

Матвиенко выяснила, что две трети бюджета уже освоены и спросила:

- Сдадите к 1 сентября?

- Постараемся! - ответил замдиректора строительной организации.

- Что значит постараемся? Должны! - и обратившись к Курбатову добавила: - Строителей надо держать в тонусе!

Строительство начали в конце июня, заложен фундамент, возводятся стены на уровне трех этажей.

- Темпы строительства плохие, - резюмировал Матвиенко.

Ей не понравилось, что на стройплощадке школы не видно строителей, в отличие от площадки детсада.

- Смотрите, приеду 30 августа на приемку детского сада и школы! И чтобы все было, и цветы, и газоны, и деревья, все под ключ! - строго сказала она.

Также гостья оценила благоустройство на улице Герцена, проспекте Дзержинского и на Курортном бульваре.

В городе ставят задачу расширить количество пешеходных зон, чтобы туристам было где гулять помимо небольшого по размерам Курортного бульвара.

На улице Герцена, где ведётся благоустройство пешеходной зоны,

Валентина Матвиенко обратила внимание на зелёный цвет установленных фонарей и уточнила, что это задумка архитектора, а не вольная фантазия строителей, поинтересовалась качеством плитки, шириной проезжей части.

Но самое главное, ее интересовало: нужно ли такое благоустройство людям.

- Это будет востребовано, люди будут здесь гулять? - спросила она.

Мэр заверил, что место проходимое, вокруг 10 санаториев и туристам будет здесь комфортно.

Рядом, на проспекте Дзержинского обустраивается пешеходный бульвар и несколько зон отдыха с фонтанами и парковыми скамьями. Одна из зон предусмотрена вокруг существующего памятника Дзержинскому.

Как говорят местные жители, ранее этот участок был не обустроен, гулять здесь и даже просто пройти было не очень приятно. Для того, чтобы выполнить задуманное, администрации города пришлось выкупить ларьки, которые были здесь, и снести их. В нынешнем году работы продолжаются.

На Курортном бульваре гостья оценила новогоднее убранство, обратила внимание на украшенную ёлку на площадке светомузыкального фонтана - несколько лет назад по инициативе Матвиенко он был восстановлен и превратился сегодня в центр притяжения горожан и гостей курорта. И дала дальнейшие поручения мэру и администрации города.

Напомним, при Совете Федерации РФ создана рабочая группа, которая курирует выполнение перечня мероприятий по развитию города-курорта Кисловодска, составленногодо 2030 года и подписанного председателем правительства Дмитрием Медведевым. Члены группы пристально следят, за тем, как меняется город и могут отслеживать работу в режиме реального времени.