«Пес спасался в огороде»: живодер в упор расстрелял собаку на Северном Кавказе

- Этот кошмар никак не укладывается в голове! Средь бела дня в упор выстрелили в голову беззащитной собаке! - рассказывают волонтеры из Владикавказа.

(18+) Пряталась в огороде: живодер расстрелял собаку.

Произошло ЧП в пригороде столицы Северной Осетии, в станице Архонская. Беспризорник выжил. Чудом. «Пес спасался в огороде» - говорят очевидцы. Огород этот принадлежит женщине, которая любит животных и помогает им.

- Несчастного малыша сразу же доставили в клинику. Сделали все возможное.К вечеру состояние мальчика стало лучше, но остается тяжёлым. На рентгене вся голова в дробях! С головы постоянно выпадали дробные осколки! - продолжают общественники.

Шок-контент: спасают собаку, которой живодер выстрелил в голову.

Полицейские и местный участковый, говорят волонтеры, обещают разобраться в происшествии. Для поимки живодера опрашивают местных жителей.

Фото от волонтеровФото: СОЦСЕТИ

Эта ночь для собаки решающая. Все надеются, что паренек выкарабкается.