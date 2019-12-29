2019-12-29T16:20:59+03:00
Происшествия

«Пес спасался в огороде»: живодер в упор расстрелял собаку на Северном Кавказе

Полицейские обещают разобраться в ЧП [фото, видео]
Евгения СОКОРЕВА
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Собака, надеются ветеринары, выживетСобака, надеются ветеринары, выживетФото: СОЦСЕТИ
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- Этот кошмар никак не укладывается в голове! Средь бела дня в упор выстрелили в голову беззащитной собаке! - рассказывают волонтеры из Владикавказа.

(18+) Пряталась в огороде: живодер расстрелял собаку.

Произошло ЧП в пригороде столицы Северной Осетии, в станице Архонская. Беспризорник выжил. Чудом. «Пес спасался в огороде» - говорят очевидцы. Огород этот принадлежит женщине, которая любит животных и помогает им.

- Несчастного малыша сразу же доставили в клинику. Сделали все возможное.К вечеру состояние мальчика стало лучше, но остается тяжёлым. На рентгене вся голова в дробях! С головы постоянно выпадали дробные осколки! - продолжают общественники.

Шок-контент: спасают собаку, которой живодер выстрелил в голову.

Полицейские и местный участковый, говорят волонтеры, обещают разобраться в происшествии. Для поимки живодера опрашивают местных жителей.

Фото от волонтеров Фото: СОЦСЕТИ

Фото от волонтеровФото: СОЦСЕТИ

Эта ночь для собаки решающая. Все надеются, что паренек выкарабкается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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